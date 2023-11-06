◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２３第７戦オリックス１―７阪神（５日・京セラドーム大阪）阪神が来季の外国人の編成を慎重に検討していることが５日、分かった。今季が来日１年目のシェルドン・ノイジー外野手（２８）は、日本一を決める３ランを放ったが、去就は未定。中継ぎのジェレミー・ビーズリー投手（２７）とコルテン・ブルワー投手（３１）も同様の状況だ。今オフはＦＡなどの大型補強をしない方針だが、リリーフ投手を