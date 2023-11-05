香取慎吾がSNSで話題となった“推し活”をテーマに描いたイラストの真実について言及する場面があった。【映像】香取慎吾の5色の“推し活”イラスト（アップあり）ABEMAでは、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取による新番組がついに11月からスタート。「7.2 新しい別の窓」リニューアル後の番組名は「ななにー 地下ABEMA」に決定した。11月5日（日）に放送された初回は顔出しNGゲストが出演する「激レア！地下ラジオ」と題した企画が行