韓国の女性ＤＪ「ＤＪＳＯＤＡ」が８月の大阪公演で自分の胸を触ったとして告発した日本人観客３人と和解した。３日の共同通信によると、この行事を主催した日本イベント運営会社「ＴｒｙＨａｒｄＪａｐａｎ」は、不同意わいせつ容疑などで告発された観客３人が謝罪し、ＤＪＳＯＤＡがこれを受け入れて金銭的な賠償なく和解に応じた、と明らかにした。これを受け、事件発生後にＤＪＳＯＤＡへのサポートの意思を明らかにし
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