ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年秋限定で販売されている「マロンデザート」が期間限定で登場！秋栗の魅力をじっくり味わえるデザート3種を紹介していきます☆ びっくりドンキー「マロンデザート」  販売期間：2023年8月30日（水）〜11月28日（火）販売店舗：全国のびっくりドンキー ※一部店舗では取扱いのない商品があります ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年秋限定