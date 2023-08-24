「同人誌を作るのは魂を削る作業……だと思っています。好きなキャラクターや作品の描かれていない部分を妄想して一冊の本を作りたい、そうすることで自分なりの理解を深めてより作品を楽しみたい。そんな前向きな気持ちではじめた同人誌作りでしたが、健康度外視で熱中しすぎた結果、気づいたときには体重が20?も増えていて、心身ともにボロボロになっていました。自分を見つめること、大切にすることを放棄したからだと思います