2023年3月20日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「第3世代AirPods MPNY3J/A（Lightning充電ケース付き)」が22年9月8日の発売以降初の首位を獲得した。同機種は3位の「第3世代AirPods MME73J/A（MagSafe充電ケース付き）」よりアップルストア価格で1000円安いモデルだ。また、前週まで15週連続首位だった「AirPods Pro(第2世代)」は2位に後退した。当週は1位〜4位までをアップルが独占した。「BCNランキ
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