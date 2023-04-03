2023年3月20日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「第3世代AirPods MPNY3J/A（Lightning充電ケース付き)」が22年9月8日の発売以降初の首位を獲得した。同機種は3位の「第3世代AirPods MME73J/A（MagSafe充電ケース付き）」よりアップルストア価格で1000円安いモデルだ。また、前週まで15週連続首位だった「AirPods Pro(第2世代)」は2位に後退した。当週は1位〜4位までをアップルが独占した。

「BCNランキング」2023年3月20日から26日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 AirPods(第3世代)

MPNY3J/A（アップル）

2位 AirPods Pro(第2世代)

MQD83J/A（アップル）

3位 AirPods(第3世代)

MME73J/A（アップル）

4位 AirPods with Charging Case

MV7N2J/A（アップル）

5位 JBL Tour Pro 2 Black

（ハーマンインターナショナル）

6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM4(B)（ソニー）

7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

HA-A5T-B（JVCケンウッド）

8位 Redmi Buds 3 Lite Black（Xiaomi）

9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

WF-C500(B)（ソニー）

10位 LinkBuds S ブラック

WF-LS900N(B)（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。