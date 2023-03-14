デカい！強い！5m超えの巨大な日産車！「フロンティア」とは日産のブラジル法人は、リオグランデ・ド・スル州で2023年3月6日から3月10日まで開催された同国最大級の国際アグリビジネスフェア「Expodireto Cotrijal 2023」に参加し、同社がラインアップするピックアップトラックの新型「フロンティア」を展示したと発表しました。日産はこのフロンティアについて、クルマを業務に使用する農業従事者にとって最適なモデルだとい