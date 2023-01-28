「普通だったらノイローゼになりますよ。毎日が異常事態です」【衝撃画像】不倫や裸姿も…クロちゃんの秘密コスプレ写真一般人から「死ね！」と言われたり、自宅に嫌がらせを受けたりしたことも……。わずか数年で、“日本一バッシングを浴びる男”になってしまった安田大サーカスのクロちゃん。常人なら卒倒しそうな状況でも、彼がくじけない理由とは？クロちゃんのメンタル管理術を詰め込んだ最新刊『日本中から嫌われている