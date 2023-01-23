「オリエンタルラジオ」の中田敦彦（40）が23日までに公式YouTubeチャンネルを更新。藤森慎吾（39）が“元カノ”との関係をイジられ、吠える場面があった。中田のチャンネル登録者数500万人突破を記念して、招かれたのは「爆笑問題」の2人。そこで、今月8日に共演したTBS「サンデージャポン」の話題になると、太田光は「田中みな実も呼ばなかったしね。いろいろと気を使って、ブラジルの女も呼ばなかったし」と、藤森の元カノ
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