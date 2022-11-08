◆東京六大学新人戦第１日Ｂブロック▽東大１６―６慶大＝７回コールド＝（８日・神宮）東大は先発全員安打の２３安打１６得点で慶大を圧勝し、１６―６でコールド勝ち。同校の２桁安打は史上初で１６得点は同校史上最多となった。先発した右腕・平田康二郎投手（２年＝都立西）は６回８安打３失点（自責１）と試合を作った。最速１４２キロの平田は、意外な方法で球速を上げることに成功した。一年の浪人を経て東大野球部