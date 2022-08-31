先週24日（水）、大阪府堺市のマンションでこの部屋に住む女性と3歳の娘が遺体で見つかった事件で、警察は先ほど、女性の夫でブラジル国籍のバルボサ・アンデルソン・ロブソン容疑者（33）を殺人の疑いで公開手配しました。荒牧愛美さんとリリィちゃんを発見の3日前から4日前に殺害した疑いがもたれていて、現在、ブラジルに逃亡したとみられています。