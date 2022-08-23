日野の不正受けトヨタは、小型トラック「ダイナ2t積系（カーゴ、ダンプ）」の出荷を一時停止すると発表した。【画像】トヨタ・ダイナ【画像】全4枚日野に対する国土交通省の立ち入り検査において、これまでに公表済みの不正行為に加えて、エンジンの排出ガス認証申請に関わる不正行為が新たに判明したための措置。トヨタ・ダイナ    トヨタ今回日野にて判明した不正行為は、4Lディーゼルエンジン「N04C（HC-SCRシ