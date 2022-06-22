球宴の第1回中間発表、DH部門でアルバレスは大谷に28万613票の大差で1位MLBは21日（日本時間22日）、7月19日（同20日）に行われるオールスター戦（ロサンゼルス）の第1回中間結果を発表した。エンゼルスの大谷翔平投手はア・リーグの指名打者部門で2位にランクインしたが、1位のヨルダン・アルバレス（アストロズ）に28万613票の大差をつけられている。ではアルバレスとは何者なのだろうか？大谷の55万5056票に対して83万5669