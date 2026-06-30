『NEEDY GIRL OVERDOSE』のポップアップストア『POP-UP STORE in 東名阪2026』が東京・大阪・愛知で8/8(土)より開催！！

株式会社タブロー『POP-UP STORE in 東名阪2026』KEI（@keigarou/X）描き下ろしイラスト

ニディガPOP-UP製作委員会は、『NEEDY GIRL OVERDOSE』（※） をテーマにしたポップアップストア『NEEDY GIRL OVERDOSE POP-UP STORE in 東名阪2026』を2026年8月8日（土）より、9月6日（日）まで東京・大阪・愛知の3都市にて開催いたします。

『POP-UP STORE in 東名阪2026』では、KEI・てぐれ・多分人間・しおん・hato・디얍・anne（敬称略）ら豪華イラストレーター陣による新作公式グッズをはじめ、多数の既存関連グッズを販売いたします。さらに、本作の世界観をお楽しみいただける撮影スポットなど、企画展示も予定しております。



■(※) NEEDY GIRL OVERDOSEとは

『NEEDY GIRL OVERDOSE（ニーディガールオーバードーズ）』は、累計300万本ダウンロードを発表した（2026年1月時点）、承認欲求強めな女の子との配信生活アドベンチャーゲームです。

■イベント概要

『POP-UP STORE in 東名阪2026』しおん（@shionnn_k/X）描き下ろしイラスト

イベント名称：NEEDY GIRL OVERDOSE POP-UP STORE in 東名阪2026

主催：ニディガPOP-UP製作委員会

入場：無料



東京会場

- 出店期間：2026年8月8日（土）～8月16日（日）- 営業時間：11:00～20:00- 場 所：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F OPENBASE SHIBUYA

大阪会場

- 出店期間：2026年8月21日（金）～8月30日（日）- 営業時間：11:00～20:00- 場 所：大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25 高島屋東別館 1F コミュニティーフードホール大阪・日本橋

愛知会場

■企画展示情報

- 出店期間：2026年9月4日（金）～9月6日（日）- 営業時間：11:00～19:00- 場 所：愛知県名古屋市中区大須二丁目22-6 Canon Oosu 2B特設フォトスポット（過去イベントより）等身大パネル（過去イベントより）

『POP-UP STORE in 東名阪2026』では、劇中のシーンをイメージした特設フォトスポットや、新規描き下ろしイラストによる等身大パネルなど、皆様にお楽しみいただける企画をご用意しております。

※特設フォトスポットの設置は、一部会場のみとなります。

■店舗お買い上げ特典情報

会場で商品をお買い上げいただいた方には、てぐれ（@tegurevv/X）、KEI（@keigarou/X）の描き下ろしイラストを使用した購入特典をプレゼントいたします。

【購入特典】

- 5,000円以上お買い上げ：オリジナル「インスタントフォト風カード」1枚をプレゼント- 10,000円以上お買い上げ：オリジナル「缶バッジ」1個をプレゼント

※東京会場と、大阪・愛知会場では、特典の内容が一部異なります。

※特典は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

5,000円以上お買い上げ特典 オリジナル「インスタントフォト風カード」（東京会場）5,000円以上お買い上げ特典 オリジナル「インスタントフォト風カード」（大阪・愛知会場）10,000円以上お買い上げ特典 オリジナル「缶バッジ」（東京会場）10,000円以上お買い上げ特典 オリジナル「缶バッジ」（大阪・愛知会場）

また、平日限定で、お買い上げ金額5,000円ごとに、anne（@oici_ne/X）の描き下ろしイラストを使用したオリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。

※特典は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

■おすすめ商品ピックアップ

平日5,000円ごとお買い上げ特典 オリジナルステッカー

各会場では、数十点にわたる新作および人気の既存グッズを販売いたします。

■オフラインくじ情報

ダーク超てんちゃんぬいぐるみ超てんちゃん ミステリー・ローズアクスタもっちり超てんちゃんTぴえん猫フード付きあめちゃんぬいぐるみニディガトレーディングステッカー（ぎらっ&もちっ ver.）オロロロロ超てんちゃんティッシュケースロリポップパニッシュTシャツニディガ ライブステージ立体アクスタ

イベント期間中の各会場にて、anne（@oici_ne/X）の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ（アクリルパネル・缶バッジなど）が当たる『オフラインくじ』を同時開催いたします。

■注意喚起

『POP-UP STORE in 東名阪2026』anne（@oici_ne/X）描き下ろしイラスト- 開店前の整列や集合はご遠慮ください。- 混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。- 掲載の情報は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。- 販売価格・掲載内容・商品画像は変更になる場合がございます。- 特典をランダム配布させていただく場合は、お客様自身で絵柄をお選びいただくことはできません。- 特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。- 他のお客様のご迷惑になる行為は絶対にしないようにお願いいたします。- 貴重品はお客様ご自身の責任において管理をお願いいたします。売り場内での盗難・紛失、およびお客様同士のトラブルや事故に関しまして、当方では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。- グッズは数に限りがあります。 売切れの際はご容赦ください。- グッズにより購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。- 建物管理者への直接のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。

《ライセンス表記》

（C）WSS playground、（C）WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

▽アニメ公式サイト

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式サイト(https://needygirl-anime.com/)

本イベントに関する詳しい情報や追加情報は下記お知らせページ及び公式Xアカウントをご確認ください。



▽公式Xアカウント

NEEDY GIRL Official(@needygirl_o/X)(https://x.com/needygirl_o)

▽お知らせページ

OFFICIAL STORE NEWS(https://internetangel.shop/news)

▽公式ECサイト

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE(https://internetangel.shop/)

《本件に関するお問い合わせ先》

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE事務局(https://internetangel.shop/inquiry)

株式会社タブロー

代表者：代表取締役 阿蘇 駿

事業内容：グッズ企画・制作・販売、イベント企画・制作

URL： https://tableau-x.jp/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。