イトーキ、美術館・博物館の鑑賞体験向上を支える新型壁面展示ケース「Artivista」を開発

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、高機能展示ケース「Artivista（アルティビスタ）」シリーズの新製品として、フラットな意匠性と100％開口を両立した新型壁面展示ケースを開発しました。

美術館や博物館では、展示ケースのガラスや照明、展示空間との調和によって、作品の見え方や印象が大きく変わります。作品の魅力を来館者へ伝えるためには、展示品そのものだけでなく、展示環境全体の設計が重要な役割を果たしています。また、展示替えの際には、学芸員が貴重な文化財や美術工芸品を安全かつ慎重に取り扱うための作業環境も求められます。

今回開発した新型壁面展示ケースは、作品の魅力を引き出す展示環境づくりと、学芸員の作業性向上の両立を目指して開発したものです。ガラス扉自体にレール機構を内蔵する独自構造により、ケース上下に凹凸のないフラットな意匠性を実現するとともに、展示面を100％開口できる構造を実現しました。

「Artivista」壁面展示ケース

■新型壁面展示ケースの特長

1．作品の魅力を引き出す展示環境

Artivistaシリーズは、低反射コーティングを施した高透過ラミネートガラスを採用しています。映り込みを抑えながら高い透明性を実現することで、作品本来の色彩や質感、細部を自然に鑑賞できる環境を提供します。また、有機EL（OLED）照明にも対応しており、作品や展示内容に応じた柔らかな光の演出が可能です。さらに、新型壁面展示ケースでは上下の凹凸を抑えたフラットなデザインを採用し、展示空間との調和を高めています。

2．フラットな意匠性と100％開口を両立

従来の壁面展示ケースでは、開閉機構のためにケース上部や下部に構造体が必要となり、壁面と一体化したフラットなデザインとの両立が課題でした。今回開発した新型壁面展示ケースは、ガラス扉自体にレール機構を内蔵する独自構造を採用しています。これにより、ケース上下に構造体による張り出しを設けることなく、フラットな意匠性を実現するとともに、展示面を100％開口できる構造を実現しました。

展示替えでは、国宝や重要文化財を含む貴重な文化財や美術工芸品を取り扱うことも少なくありません。作品をケースの枠や扉に接触させることなく安全に搬入・搬出するためには、十分な作業空間の確保が重要です。本製品は展示面全体を開放できることで、学芸員による搬入・搬出や設置作業を支援します。



3．展示環境を支える高い気密性能

Artivistaシリーズは高い気密性能を備えています。また、オプションとして調湿装置や空気清浄装置にも対応しており、展示品に応じた環境づくりを支援します。



■Artivistaについて

Artivistaは、「意匠性」「演出性」「操作性」「展示品の保護」をコンセプトに開発した高機能展示ケースシリーズです。低反射・高透過ラミネートガラス、有機EL（OLED）照明、高い気密性能、調湿・空気清浄への対応などにより、美術館・博物館における展示環境の向上を支援しています。

https://www.itoki.jp/company/news/2023/2308_artivista/

高機能展示ケース「Artivista」 Photo：神宮巨樹（OOKI JINGU）

イトーキはこれまで、全国の国立博物館をはじめ多くの美術館・博物館へ展示ケースを納入し、文化財保護と鑑賞体験の向上、学芸員の作業性向上に取り組んできました。今後も学芸員や美術館・博物館との対話を重ねながら、作品・空間・人をつなぐ展示環境づくりに貢献してまいります。



■日本橋本社で実物を展示

今回開発した新型壁面展示ケースは、イトーキ日本橋本社「ITOKI DESIGN HOUSE TOKYO」に展示しています。実際にガラス扉の開閉操作を行いながら、フラットな意匠性と100％開口を両立した構造をご確認いただけます。また、展示品を設置した環境で、展示ケースが作品や空間とどのように調和するかを実際の展示環境に近い形でご覧いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32317/table/664_1_f4be289a052c41f3dcca5c2eca904f94.jpg?v=202606290252 ]

■イトーキのパブリック事業について

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

パブリック事業では、美術館、博物館等の展示ケースをはじめ、魅力ある環境・空間づくりで、地域の活性化にも貢献。利用者や入居者のホスピタリティの充実、安全性・確実性の担保など、多岐にわたる課題に対して多彩なソリューションを提供し、さまざまな施設の機能を最大限に活かす魅力ある環境・空間づくりをサポートしています。