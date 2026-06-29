こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【南紀白浜マリオットホテル】夏の夜空に煌めく大迫力の花火鑑賞付きディナー「HANABI Night Terrace 2026」を開催
期間：2026年7月18日(土)〜8月22日(土)の毎週土曜日、8月10日(月)、9月13日(日)
南紀白浜マリオットホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人：笹川 昭一）は、2026年7月18日(土)から9月13日(日)までの特定日に、ホテル4Fオープンテラス「オーシャンデッキ」において花火鑑賞とともに楽しむ宿泊者限定のディナーイベント「HANABI Night Terrace 2026」を開催します。
今年4回目の開催を迎える毎年大好評の当イベント。2026年は黒毛和牛のローストビーフをメインとした「HANABI Terrace Dinner」をご用意し、夜空に輝く美しい花火と特別なディナーをご堪能いただけます。前菜には、旬のトマトの旨みを引き出した色鮮やかなパリソワール、大豆ミートで軽やかに仕上げたタコス風サラダや和歌山を堪能できるキハダマグロのマリネ 湯浅醤油風味など、彩り豊かな5種が並びます。デザートは白良浜を思わせるアクアブルーゼリーを浮かべたプリンをはじめ、パッションフルーツの爽やかな酸味を引き立たせたショコラムースなど、4種をご準備いたします。お料理とともに楽しむドリンクは、9種のカクテルを含む種類豊富なフリーフローを取り揃え夏の夜を彩ります。また、お子様にはソフトドリンクのフリーフローがついたロコモコプレートをご用意。大人の方からお子様まで楽しめるひとときをお過ごしいただけます。
潮風を感じるオープンテラスで、この季節ならではの絶景とここでしか味わえないディナーが織りなす南紀白浜の夏をご堪能ください。
■「HANABI Night Terrace 2026」について
目の前に打ち上がる花火を望みながら特別ディナーをお楽しみいただける、この時期ならではのご宿泊者限定イベントです。お料理の始まりを彩る5種の前菜盛り合わせから、口の中で旨みが広がる黒毛和牛サーロインのローストビーフを主役としたメイン、涼やかな余韻を添えるデザートまで、花火鑑賞とともに味わう「HANABI Terrace Dinner」ご用意しました。さらに、開催日の中でも8月1日(土)、8月10日(月)、9月13日(日)の3日間はきめ細かい肉質で上品な脂身をもつ「黒毛和牛フィレのグリル」をメイン料理としてご提供させていただきます。
開放的なテラス空間で夜空に広がる花火の美しさと響き合うひとときをお過ごしください。
【メニュー】
【オードブル盛り合わせ】
・フォアグラのブリュレ
・トマトのパリソワール仕立て
・大豆ミートのタコス風サラダ
・キハダマグロのマリネ 湯浅醤油風味
・蒸し鶏 ネギソース
【メインプレート】
黒毛和牛サーロインのローストビーフ
季節野菜のグリル添え レフォールソース
※2026年8月1日(土)、10日(月)、9月13日(日)は「黒毛和牛フィレのグリル」を提供いたします。
【デザート盛り合わせ】
・なめらかなプリンとアクアブルーゼリー
・コーヒーゼリー
・パッションフルーツのショコラムース
・スノーボール
【ドリンク】（フリーフロー）
カクテル（ジントニック/ラムトニック/スクリュードライバー/シーブリーズ/キューバリブレ/
ピンクソルクバーノ/キティ/スプリッツァー/ミモザ）
生ビール、ワイン（スパークリング/赤/白）、ウイスキー、梅酒、ソフトドリンク（コーラ/オレンジ/グレープフルーツ/クランベリー/トニックウォーター）
【お子様メニュー】
・ロコモコプレート
・ソフトドリンクフリーフロー
■「HANABI Night Terrace 2026」概要
期間：
【7月】18日(土)、25日(土)
【8月】 1日(土)、 8日(土)、10日(月)、15日(土)、22日(土)、
【9月】13日(日)
※2026年8月1日(土)、10日(月)、9月13日(日)は「黒毛和牛フィレのグリル」を提供いたします。
時間：19:00〜21:00 (L.O.20:30)
場所：ホテル4F オープンテラス「オーシャンデッキ」
料金：大人10,000円 小人5,000円
※2026年8月1日(土)、10日(月)、9月13日(日)は大人12,000円でのご案内となります。
※上記はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※こちらは宿泊者限定のイベントとなります。
※雨天中止の場合は館内レストラン「Grill & Dining G」にて「Shirahama Meat Festival Buffet（ドリンク1杯サービス付）」をご提供いたします。
※雨天等での中止による場合でもご返金はいたしかねます。予めご了承ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
南紀白浜マリオットホテル TEL：0739-43-2600 URL： https://www.shirahama-marriott.com
マリオットホテルについて
マリオットホテルは、世界70以上の国と地域に615を超えるホテルおよびリゾートを展開し、ホスピタリティの在り方を進化させ続けています。「人を第一に考える」という理念はブランドのレガシーとして受け継がれており、滞在中を通じてお客様が深く大切にされていると感じられる体験の提供を目指しています。マリオット・ホテルは、心のこもったサービスを一貫して提供するとともに、快適でモダンな空間づくりや、日常を超えた価値ある体験を通じて、常に新たな基準を打ち立てています。世界中の旅行者のニーズや期待が進化する中で、同ブランドもまた進化を続けており、デザイン性とテクノロジーを融合した「Greatroom ロビー」や「Mobile Guest Services」などの革新を通じて、業界をリードしています。詳細は公式ウェブサイト（www.marriotthotels.com）をご覧いただくほか、Facebook、Xの@marriott、Instagramの@marriotthotelsでも最新情報をご確認いただけます。マリオットホテルは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy®」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典を会員の皆様に提供しています。入会は無料で、詳細はmarriottbonvoy.comよりご確認いただけます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
南紀白浜マリオットホテル セールス＆マーケティング課： 北原・海谷
TEL：0739-43-2600 E-mail： press@shirahama-marriott.com
南紀白浜マリオットホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人：笹川 昭一）は、2026年7月18日(土)から9月13日(日)までの特定日に、ホテル4Fオープンテラス「オーシャンデッキ」において花火鑑賞とともに楽しむ宿泊者限定のディナーイベント「HANABI Night Terrace 2026」を開催します。
潮風を感じるオープンテラスで、この季節ならではの絶景とここでしか味わえないディナーが織りなす南紀白浜の夏をご堪能ください。
■「HANABI Night Terrace 2026」について
目の前に打ち上がる花火を望みながら特別ディナーをお楽しみいただける、この時期ならではのご宿泊者限定イベントです。お料理の始まりを彩る5種の前菜盛り合わせから、口の中で旨みが広がる黒毛和牛サーロインのローストビーフを主役としたメイン、涼やかな余韻を添えるデザートまで、花火鑑賞とともに味わう「HANABI Terrace Dinner」ご用意しました。さらに、開催日の中でも8月1日(土)、8月10日(月)、9月13日(日)の3日間はきめ細かい肉質で上品な脂身をもつ「黒毛和牛フィレのグリル」をメイン料理としてご提供させていただきます。
開放的なテラス空間で夜空に広がる花火の美しさと響き合うひとときをお過ごしください。
【メニュー】
【オードブル盛り合わせ】
・フォアグラのブリュレ
・トマトのパリソワール仕立て
・大豆ミートのタコス風サラダ
・キハダマグロのマリネ 湯浅醤油風味
・蒸し鶏 ネギソース
【メインプレート】
黒毛和牛サーロインのローストビーフ
季節野菜のグリル添え レフォールソース
※2026年8月1日(土)、10日(月)、9月13日(日)は「黒毛和牛フィレのグリル」を提供いたします。
【デザート盛り合わせ】
・なめらかなプリンとアクアブルーゼリー
・コーヒーゼリー
・パッションフルーツのショコラムース
・スノーボール
【ドリンク】（フリーフロー）
カクテル（ジントニック/ラムトニック/スクリュードライバー/シーブリーズ/キューバリブレ/
ピンクソルクバーノ/キティ/スプリッツァー/ミモザ）
生ビール、ワイン（スパークリング/赤/白）、ウイスキー、梅酒、ソフトドリンク（コーラ/オレンジ/グレープフルーツ/クランベリー/トニックウォーター）
【お子様メニュー】
・ロコモコプレート
・ソフトドリンクフリーフロー
■「HANABI Night Terrace 2026」概要
期間：
【7月】18日(土)、25日(土)
【8月】 1日(土)、 8日(土)、10日(月)、15日(土)、22日(土)、
【9月】13日(日)
※2026年8月1日(土)、10日(月)、9月13日(日)は「黒毛和牛フィレのグリル」を提供いたします。
時間：19:00〜21:00 (L.O.20:30)
場所：ホテル4F オープンテラス「オーシャンデッキ」
料金：大人10,000円 小人5,000円
※2026年8月1日(土)、10日(月)、9月13日(日)は大人12,000円でのご案内となります。
※上記はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※こちらは宿泊者限定のイベントとなります。
※雨天中止の場合は館内レストラン「Grill & Dining G」にて「Shirahama Meat Festival Buffet（ドリンク1杯サービス付）」をご提供いたします。
※雨天等での中止による場合でもご返金はいたしかねます。予めご了承ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
南紀白浜マリオットホテル TEL：0739-43-2600 URL： https://www.shirahama-marriott.com
マリオットホテルについて
マリオットホテルは、世界70以上の国と地域に615を超えるホテルおよびリゾートを展開し、ホスピタリティの在り方を進化させ続けています。「人を第一に考える」という理念はブランドのレガシーとして受け継がれており、滞在中を通じてお客様が深く大切にされていると感じられる体験の提供を目指しています。マリオット・ホテルは、心のこもったサービスを一貫して提供するとともに、快適でモダンな空間づくりや、日常を超えた価値ある体験を通じて、常に新たな基準を打ち立てています。世界中の旅行者のニーズや期待が進化する中で、同ブランドもまた進化を続けており、デザイン性とテクノロジーを融合した「Greatroom ロビー」や「Mobile Guest Services」などの革新を通じて、業界をリードしています。詳細は公式ウェブサイト（www.marriotthotels.com）をご覧いただくほか、Facebook、Xの@marriott、Instagramの@marriotthotelsでも最新情報をご確認いただけます。マリオットホテルは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy®」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典を会員の皆様に提供しています。入会は無料で、詳細はmarriottbonvoy.comよりご確認いただけます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
南紀白浜マリオットホテル セールス＆マーケティング課： 北原・海谷
TEL：0739-43-2600 E-mail： press@shirahama-marriott.com