カテーテル市場の2030年展望：高齢化人口、泌尿器疾患の増加、そして次世代非外傷性神経血管カテーテルシステムが成長を牽引
力強い長期成長軌道を示す世界市場構造
2030年までに510億ドルを超えると予測される本市場の成長は、手技件数の増加および慢性疾患の世界的な拡大によって支えられている。比較として、より広範な腎臓・泌尿器デバイス市場は2030年までに約770億ドルに達すると予測されており、カテーテルはその中で約67%の価値シェアを占める見込みである。さらに、1兆1,760億ドル規模の医療機器産業全体において、カテーテルは約4%の世界市場シェアを占めており、インターベンション手技およびクリティカルケア領域における重要性を強調している。
北米の医療拡大に支えられたリーダーシップ
北米は2030年において最大地域市場であり、167億7,700万ドルに達すると予測される。これは2025年の118億3,500万ドルから増加し、**CAGR 7%**で成長する見込みである。
主な成長要因：
● 在宅医療サービスの拡大
● 米国およびカナダにおける高齢化の進行
● 低侵襲手技の採用拡大
● 強固な医療インフラと償還制度の整備
米国市場が世界的優位性を強化
米国は世界市場をリードし続け、2030年には145億4,400万ドルに達し、2025年の103億6,400万ドルから成長し、**CAGR 7%**で拡大する見込みである。
成長要因：
● 高齢者人口の増加と慢性疾患負担の拡大
● 在宅医療サービスの普及
● 病院および外来施設での手技件数増加
● 低侵襲外科手技の拡大
精密志向の需要を示す製品セグメンテーション
マイクロカテーテルが成長エンジンとして台頭
マイクロカテーテルセグメントは製品カテゴリーを牽引し、2030年には30%または153億9,000万ドルを占める見込みである。
主な需要要因：
● 複雑な血管系における高精度ナビゲーション需要の増加
● 神経インターベンションおよび腫瘍治療手技の拡大
● 塞栓術およびドラッグデリバリー用途の増加
● トルク制御および柔軟素材技術の進化
● 画像誘導インターベンションの普及拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353911/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353911/images/bodyimage2】
シングルルーメンカテーテルが数量面で優位性維持
シングルルーメンセグメントは2030年に43%または218億4,900万ドルを占めると予測される。
市場優位性：
● 日常的手技に適したコスト効率の高さ
● マルチルーメンと比較した低合併症リスク
● 救急医療環境での高い使用率
● 医療施設全体での広範な利用可能性
● 標準的臨床ワークフローへの適合性
病院・クリニック主導のエンドユーザー構造
病院およびクリニックセグメントは市場を支配し、2030年には72%または368億6,800万ドルを占める見込みである。
構造的優位性：
● 高頻度の手術およびインターベンション実施
● 先進診断インフラとの統合
● 熟練医療人材の確保
● 心血管・神経疾患患者の増加
● 病院近代化投資の拡大
8% CAGR成長見通しに支えられた市場拡大
世界市場は2030年に向けて**CAGR 8%**で成長すると予測されており、医療提供体制の構造転換および臨床現場におけるインターベンション依存度の上昇がその背景にある。
市場需要を再構築する主要成長要因
高齢化人口による長期的医療依存の拡大
高齢者人口の増加はカテーテル需要を大幅に押し上げている。
● 心血管および泌尿器疾患の有病率上昇
● 外科手術および術後ケア需要の増加
2030年までに510億ドルを超えると予測される本市場の成長は、手技件数の増加および慢性疾患の世界的な拡大によって支えられている。比較として、より広範な腎臓・泌尿器デバイス市場は2030年までに約770億ドルに達すると予測されており、カテーテルはその中で約67%の価値シェアを占める見込みである。さらに、1兆1,760億ドル規模の医療機器産業全体において、カテーテルは約4%の世界市場シェアを占めており、インターベンション手技およびクリティカルケア領域における重要性を強調している。
北米の医療拡大に支えられたリーダーシップ
北米は2030年において最大地域市場であり、167億7,700万ドルに達すると予測される。これは2025年の118億3,500万ドルから増加し、**CAGR 7%**で成長する見込みである。
主な成長要因：
● 在宅医療サービスの拡大
● 米国およびカナダにおける高齢化の進行
● 低侵襲手技の採用拡大
● 強固な医療インフラと償還制度の整備
米国市場が世界的優位性を強化
米国は世界市場をリードし続け、2030年には145億4,400万ドルに達し、2025年の103億6,400万ドルから成長し、**CAGR 7%**で拡大する見込みである。
成長要因：
● 高齢者人口の増加と慢性疾患負担の拡大
● 在宅医療サービスの普及
● 病院および外来施設での手技件数増加
● 低侵襲外科手技の拡大
精密志向の需要を示す製品セグメンテーション
マイクロカテーテルが成長エンジンとして台頭
マイクロカテーテルセグメントは製品カテゴリーを牽引し、2030年には30%または153億9,000万ドルを占める見込みである。
主な需要要因：
● 複雑な血管系における高精度ナビゲーション需要の増加
● 神経インターベンションおよび腫瘍治療手技の拡大
● 塞栓術およびドラッグデリバリー用途の増加
● トルク制御および柔軟素材技術の進化
● 画像誘導インターベンションの普及拡大
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シングルルーメンカテーテルが数量面で優位性維持
シングルルーメンセグメントは2030年に43%または218億4,900万ドルを占めると予測される。
市場優位性：
● 日常的手技に適したコスト効率の高さ
● マルチルーメンと比較した低合併症リスク
● 救急医療環境での高い使用率
● 医療施設全体での広範な利用可能性
● 標準的臨床ワークフローへの適合性
病院・クリニック主導のエンドユーザー構造
病院およびクリニックセグメントは市場を支配し、2030年には72%または368億6,800万ドルを占める見込みである。
構造的優位性：
● 高頻度の手術およびインターベンション実施
● 先進診断インフラとの統合
● 熟練医療人材の確保
● 心血管・神経疾患患者の増加
● 病院近代化投資の拡大
8% CAGR成長見通しに支えられた市場拡大
世界市場は2030年に向けて**CAGR 8%**で成長すると予測されており、医療提供体制の構造転換および臨床現場におけるインターベンション依存度の上昇がその背景にある。
市場需要を再構築する主要成長要因
高齢化人口による長期的医療依存の拡大
高齢者人口の増加はカテーテル需要を大幅に押し上げている。
● 心血管および泌尿器疾患の有病率上昇
● 外科手術および術後ケア需要の増加