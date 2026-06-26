monoAI technology、企業向けAI人材育成研修『AIブートキャンプ』の本格展開を開始。助成金最大75％活用可能、実務に直結したAI活用を支援。

monoAI technology株式会社

monoAI technology株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：本城嘉太郎、証券コード：5240、以下「当社」）は、子会社であるロボアプリケーションズ株式会社が提供する2日間の短期集中型研修プログラム「AIブートキャンプ」の本格展開を開始いたします。

本プログラムは、AI受託開発や自律型AIエージェント等の最先端技術を手掛ける当社が、自社の業務改善で蓄積した実践的なノウハウを凝縮した法人向け組織変革研修です。特定のツールのみに依存せず、ビジネス現場で導入が進む「Microsoft Copilot」をはじめ、「Gemini」「ChatGPT」「Claude」などの多岐にわたる主要AIツールに対応しています。

さらに、厚生労働省の「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の対象として設計されており、要件を満たすことで受講料の最大75%が支給され、現場に即定着するAIワークフローの構築を支援します。

【本プログラム開発の背景】

現在、日本国内の法人における生成AIの導入が急速に拡大しており、PCや各種ブラウザへの標準機能搭載、スマートフォンの身近なアプリへの組み込みなどを背景に、特に中小企業においても「ChatGPT」や「Microsoft Copilot」をはじめとする多様なAIツールに手軽に触れられる環境が整いつつあります。

しかしながら、多くの企業においてAIの利用は「単発のメール文章作成」や「一般的なリサーチ」に留まっており、本来の目的である「自社の見積書チェック」や「データ転記の自動化」といった『実務の自動化』には至っていないのが現状です。

当社の「AIブートキャンプ」では、コピペ作業の排除や、AIによるExcel・Word等の自動編集・出力はもちろんのこと、受信メールへの自動返信、社内チャットツールからのタスク抽出とリマインド、さらには人間の代わりに一連の定型業務を自律的に遂行・完結させるといった、一歩進んだ実務直結の次世代ワークフロー設計を2日間で実習します。これにより、受講後すぐに現場の業務を効率化できる「自身専用の設計図」を持ち帰ることが可能です。

【AIブートキャンプ 3つの特徴】

1. 開発会社視点の「実務がその場で動く」実践型カリキュラム

研修のゴールを知識の習得ではなく、「受講翌日からの現場での運用開始」に設定しています。AIのチャット画面内での会話にとどまらず、PC内の様々なアプリケーション（Excel、Word、Outlookなど）を相互に自動連携させる実践的な指示の出し方を習得することで、ノンプログラマーの社員でも高度な自動化フローを内製化できるようになります。

2. 全国対応、AI専門メンターが対面で直接現地に伺う受講スタイル

オープン型の共通講座だけでなく、当社のAI専門メンターが直接貴社にお伺いして対面で実施するスタイルにも対応しています。オンラインでは難しい、対面ならではのきめ細かな指導により、見積書作成・メール対応など日常業務に直結したケーススタディを用いることで、受講翌日から自社業務に応用できる実践的な研修を提供いたします。

3. 助成金活用による導入しやすいコスト体系と、社労士による手厚いサポート体制

本プログラムは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」の要件に準拠して設計されています。費用の最大75%補助が適用されるため、企業の投資リスクを最小限に抑えられます。申請時の手厚いサポートをご希望の企業様には、社会保険労務士法人をご案内いたします（直接のご契約となります）。もちろん、自社での申請や顧問社労士へのご依頼も可能です。

【サービス概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13447/table/180_1_c6ce52ed1da1b78d8091916b5c475628.jpg?v=202606260552 ]

【今後の展望】

当社は「先進技術で、社会の未来を創造する。」をミッションに掲げ、通信・AI・ゲームエンジンを駆使した時代の先端を行くサービスを提供してまいりました。

今回本格開始する「AIブートキャンプ」は、当社の技術力を「教育」という形で社会へ還元し、企業のパフォーマンスを最適化するための重要な取り組みです。AIを単なるツールとしてではなく、ビジネスを加速させる「パートナー」として使いこなせる人材を育成することで、より創造的な社会の実現に貢献してまいります。今後は、自律型AIエージェントの開発で培った高度な知見と本プログラムを融合させ、日本企業のDXを強力に牽引していく方針です。

【無料オンライン相談会のご案内】

「自社の業務にAIがどう活用できるかイメージが湧かない」「自社の社員のITスキルでもついていけるか不安がある」といった経営者様・人事担当者様のご要望にお応えし、専門スタッフによる『無料相談会（オンライン・30分）』を随時実施しております。お気軽にご相談ください。

無料相談を申し込む :https://roboapps.co.jp/contact/ai-bootcamp/

■会社概要

【monoAI technology株式会社】

社名：monoAI technology株式会社（モノアイテクノロジー）

代表者：代表取締役社長 本城 嘉太郎

設立：2013年1月

事業内容：XR事業

証券コード：5240（東証グロース市場上場）

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F

HP：https://monoai.co.jp/