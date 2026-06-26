POP MARTが期間限定で名古屋に待望の再登場！「THE MONSTERS」最新シリーズやFIFAワールドカップ2026コラボ商品など、豊富なラインナップも展開。

株式会社POP MART JAPAN

世界のポップカルチャーとエンターテイメントをリードする、アートトイブランドPOP MART（ポップマート）の日本法人である、株式会社POP MART JAPAN（東京都港区、代表取締役：文 徳一）は、2026年7月11日（土）に期間限定で「POP MART 名古屋松坂屋店」をオープンいたします。

松坂屋名古屋店は、名古屋・栄エリアに位置する、創業400年以上の歴史を持つ百貨店です。多彩なショップがそろうほか、美術館や屋上遊園も併設し、幅広い世代のお客様に親しまれています。今回、松坂屋名古屋店へのオープンを記念し、メインビジュアルにはPOP MARTを代表するIP（キャラクター）のDIMOO（ディムー）を起用しました。DIMOOは想像力豊かな男の子。頭の上にいる、自由に形を変える雲の友だち、BABY CLOUD（ベイビークラウド）と一緒に、昼間は空想の力で何気ない毎日をワクワクする冒険に変え、夜になると、集めた楽しいことや優しさを、そっとみんなの夢に届けます。日常に新たな体験を提供する松坂屋のように、DIMOOもまた想像力で毎日を新しい体験に変えています。そして異なる世界観を持つPOP MARTの様々なIPを通しても、共感できる、身近に感じられるより豊かで楽しい日々をお客様に提供します。

POP MART JAPAN公式サイトURL： https://www.popmart.com/jp

◆POP MART 名古屋松坂屋店 概要

・所在地：〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1 松坂屋名古屋店南館1F

・グランドオープン日：2026年7月11日（土）

・営業時間：10:00～20:00

※営業時間は変更または臨時休業となる場合がございます。

◆ノベルティキャンペーン

OPENを記念し、一定金額以上お買い上げいただいたお客様には、人気IPのCRYBABYの特別なプレゼントもご用意しております。

・1会計につき税込12,000円以上をご購入いただいたお客様に「CRYBABY Cry Me An Ocean シリーズ スカーフ」1点。

・1会計につき税込15,000円以上をご購入いただいたお客様に「CRYBABY Cry Me An Ocean シリーズ アイマスク」1点。

・1会計につき税込24,000円以上をご購入いただいたお客様に「CRYBABY Cry Me An Ocean シリーズ ピクニックマット」1点。

CRYBABY Cry Me An Ocean シリーズ スカーフCRYBABY Cry Me An Ocean シリーズ アイマスクCRYBABY Cry Me An Ocean シリーズ ピクニックマット

◆PICK UP商品

10周年を迎えたTHE MONSTERSの最新シリーズの「THE MONSTERS ヘアサロン」や現在開幕中のFIFAワールドカップ2026とのコラボ商品も展開。

THE MONSTERS ヘアサロン シリーズ ぬいぐるみペンダントTHE MONSTERS ヘアサロン シリーズTHE MONSTERS × FIFA Catch the Win ぬいぐるみTHE MONSTERS × FIFA ぬいぐるみペンダントTHE MONSTERS × FIFA サッカーミニバッグ

◆POP MARTとは

2010年に設立されたPOP MART（09992.HK）は、デザイナーズトイ及びポップカルチャーとエンターテイメントの分野で急成長を遂げているリーディングカンパニーです。私たちのパーパスは、IPを中心に構築されたネットワークを活用し、創造的で没入感のある体験を通じてファンとつながり、世界中の人々に情熱と喜びを届けることです。デザイナーズトイを中核に、テーマパークや体験型サービス、デジタルエンターテイメントなどの領域にも注力し、世界中の優れたアーティストのマネジメント及びIP（Intellectual Property、知的財産）展開を行っています。私たちのIPポートフォリオには、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、SKULLPANDA （スカルパンダ）、CRYBABY（クライベイビー）、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、Twinkle Twinkle（トゥインクルトゥインクル）、Hirono（ヒロノ）など、世界中のファンに愛される数多くの人気キャラクターが含まれています。現在、POP MARTの商品は世界30以上の国と地域において、630以上の直営店舗、2,600台以上のROBO SHOP（自動販売機）、ならびに主要なECプラットフォームを通じて展開されています。なお、当社は2020年に香港証券取引所へ上場しました。



公式X: https://x.com/POPMARTJapan

公式Instagram: https://www.instagram.com/popmartjp/

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@popmartjapan

公式LINE: https://lin.ee/FSl3uhV

権利表記：(C)POP MART