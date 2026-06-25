『ペルソナ５: The Phantom X』× 時間に寄り添う日本酒「HINEMOS」のコラボ商品が登場！

時間に寄り添う日本酒「HINEMOS」と、『ペルソナ５: The Phantom X』とのコラボボトルが登場！

株式会社RiceWine

「SHICHIJI（PM7:00）」のように時間帯を銘柄名にした日本酒を展開している日本酒ブランドのHINEMOSが、『ペルソナ５: The Phantom X』とのコラボボトルを開発しました。特殊なボトルプリント手法にて生み出されたワンダー、フィービー、ジョーカー＆ワンダーのボトルは、一見の価値あり！さらに、特製ロゴ入りのショットグラスを同梱し、オリジナルボックスに入れてお届けします。

本商品は数量限定・予約発売となります。お届け予定は7月下旬を予定しております。

特集ページ：https://hinemos.tokyo/pages/hinemos-p5(https://hinemos.tokyo/pages/hinemos-p5x)x(https://hinemos.tokyo/pages/hinemos-p5x)

（商品画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。）

■予約販売について

・2026年6月24日（水）の20:30から予約販売を開始いたします。

※予約開始前は「販売前」と表記されていますのでご注意ください。

・本商品は数量限定での販売となります。売り切れの場合はご容赦ください。販売状況によって販売方法が変更する可能性がございます。最新情報はHINEMOS 公式X(https://x.com/hinemos_tokyo)の告知をご確認ください。

■発送時期

2026年7月下旬目安

『ペルソナ５: The Phantom X』とは

「ペルソナ」シリーズは、現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議な噂や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイルRPGです。『ペルソナ』（自分の中に眠る『もうひとりの自分』が『伝来の神や悪魔』の姿となって出現したもの）に目覚めた少年少女たちが出会い、幾多の困難に抗い、成長していく物語が描かれます。

HINEMOSとの出会い

HINEMOSは2019年に生まれた、時間をコンセプトにした新しい日本酒ブランド。もっと気軽に日本酒を楽しんでほしいという思いから、世界中の人に共通した概念である"時間"を商品のコンセプトにし、銘柄の名前自体を”SHICHIJI”や”HACHIJI”というように時間そのものにした日本酒を手掛けています。

『ペルソナ５: The Phantom X』は、全世界売上本数3,000万本を突破した『ペルソナ』シリーズ初のモバイル/PCゲーム。

煌びやかな悪夢を皮切りに、主人公は様々な怪異に見舞われます。果たして貴方は、この世界で一体なにを掴んでいくのか……。

本作を彩る登場人物たちの個性を一つひとつの味わいやデザインに落とし込むことで、プレイ中の体験をより深くリフレインさせることを目指しました。

作品の魅力を、お酒を通して日常の中でも愉しめるように。そんな想いから、今回のコラボレーションが実現しました。

製法へのこだわり

ボトルに直接印刷するプリント手法を採用

主人公（ワンダー）、椎名悠美（フィービー）、主人公2人（ジョーカー＆ワンダー）をモチーフとしたボトルと、コラボレーションロゴをデザインしたショットグラス、顔が覗いて見えるコラボ限定ボックスを作成しました。

お酒は瓶にデザインしたシールラベルを貼り付けるのが一般的ですが、今回のコラボボトルは、瓶に直接デザインを印刷するスクリーン印刷を採用しています。

飲み終わった後に瓶を洗っても装飾が落ちることがありません。部屋のインテリアや花瓶としても使っていただき、より長く余韻に浸り、『ペルソナ５: The Phantom X』の世界をより身近に感じる手助けができれば幸いです。

味わい/TASTE

日本酒の可能性を広げ、多彩な味わいを表現しているHINEMOS。初めて日本酒を飲む人でもはっきりと違いがわかるような個性を出しつつ、各キャラクターの個性を活かしたお酒を開発。既存のHINEMOSにはない完全オリジナルの酒質で各銘柄を仕上げました。

商品紹介

P5X×HINEMOS SPECIAL TASTING SET

オリジナルコラボボトル3本（各170ml）と、オリジナルショットグラスのセット。

オリジナルパッケージに入れてお届けします。

ーお酒の紹介ー

HINEMOS×WONDER edition（主人公ボトル）

酒質：甘口の奥にキレを感じる、赤色酒

アルコール度数：8%

内容量：170ml

特徴：赤色が特徴的な一本。やわらかな甘みの奥にキレを感じる味わいに仕上げ、主人公の秘めた情熱を表現しました。

※到着後は要冷蔵にて保管をお願いいたします。また、自然の色素がお酒に溶け込んでいるため、日光へ晒されることや長期間の保存によって、液色が褪色することがございます。到着後は日の当たらない冷蔵庫にて保存をお願いいたします。

HINEMOS×PHOEBE edition（椎名悠美ボトル）

酒質：優しく寄り添う、にごり酒

アルコール度数：6%

内容量：170ml

特徴：軽やかで甘酒のような風味の濁り酒。余韻には酸を忍ばせ、芯のある奥行きを感じる味わいに仕上げました。

HINEMOS×JOKER&WONDER edition

酒質：二つの個性が生み出す、純米大吟醸

アルコール度数：15%

内容量：170ml

特徴：穏やかな味わいに、果実のようなフレッシュさが重なり合う。二人の主人公が出会う瞬間を表現した味わいです。

ー特典の紹介ー

SPECIAL Shot Glass

材質：ソーダガラス

内容量：55ml

グラスの正面には、本コラボレーションのためだけにデザインされた特別なロゴをあしらいました。ショットグラスならではのコンパクトなサイズ感は、棚に飾るインテリアとしても、日々の晩酌を格上げするこだわりの酒器としてもお楽しみいただけます。

■時間に寄り添う日本酒「HINEMOS」とは

HINEMOSは時間をコンセプトにした日本酒ブランドです。もっと日本酒を日常の一つひとつの時間に寄り添う身近なものにしたいという想いから、世界中の人たちの共通概念である「時間」を商品コンセプトにしました。銘柄の名前自体を”SHICHIJI”や”HACHIJI”というように"時間"にした日本酒を手掛けています。

その日本酒の味わいは多様性に富み、低アルコールや極甘口のもの、スパークリングや白濁しているにごり酒、新感覚の赤色酒など、誰が飲んでも違いがはっきりとわかり、食事シーンでのペアリングのイメージがつきやすいような酒質を心がけています。初めて日本酒を飲むような方でもはっきりと違いがわかり、自分の好みにあった日本酒がわかる。そのような日本酒を展開しています。

運営会社：株式会社RiceWine

公式HP：https://hinemos.tokyo/

直営店舗：原宿（ハラカド）、横浜赤レンガ倉庫、仙台エスパル、ラスカ小田原 計4店舗

※直営店舗では商品を全て無料で試飲可能。あなたの「時間」にぴったりの日本酒にきっと出会えます。

※随時都心の各会場でポップアップストアを出店中。開催中の会場はこちら(https://hinemos.tokyo/pages/popup-schedule)をご覧ください。