ソーシャルワイヤー株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 峰之、証券コード：3929)が運営するプレスリリース配信サービス「＠Press(アットプレス)」は、2026年6月1日(月)より、プレスリリース配信と連動してインフルエンサーによるSNS投稿を実施できるオプションサービス「インフルエンサーPRオプション」の提供を開始しました。

商品・サービス選定時にSNSの口コミを参考にする生活者が増える中、企業の情報発信には「メディア掲載による信頼感の獲得」と「生活者による共感の醸成」を両立させるアプローチが求められています。 本オプションは、募集・選考・進行管理・完了報告までを＠Pressが一括代行し、広報担当者の工数を最小限に抑えながらSNS上での情報拡散を実現します。 サービス詳細・お申し込みは特設ページをご覧ください。

■ 開発の背景

https://www.atpress.ne.jp/service/lp/promo/influencer_option

インフルエンサー施策は、募集・選考・進行管理・投稿確認など工程が多く、広報担当者にとって導入のハードルが高い領域でした。また、プレスリリースとSNS施策が別々の企画・スケジュールで進行することで、訴求軸がずれてしまい、相乗効果を生みにくいという課題もありました。 ＠Pressでは、プレスリリース配信と同じ情報設計のままSNS拡散経路を確保できる仕組みを目指し、今回「インフルエンサーPRオプション」を追加しました。 提供開始に先立ち実施したフード商材のトライアルでは、約2週間の募集期間で46名のインフルエンサーから応募が集まり、その中から商材親和性の高い3名を選定し、投稿を実施いただきました。

■ オプションの概要

(1) プレスリリース配信と連動したSNS投稿

プレスリリース配信後に、インフルエンサーによるSNS投稿を実施します。プレスリリースによる「メディア起点の信頼性ある情報伝達」と、インフルエンサー投稿による「生活者起点の共感型拡散」を組み合わせることで、認知獲得から興味・関心の醸成までを一連の流れで設計できます。

(2) 募集から完了報告まで＠Pressがワンストップで代行

自社運営のインフルエンサーマッチングプラットフォーム「Find Model Circle」を活用し、案件公開・応募受付・選考・アサイン・進行管理・投稿URL共有・簡易レポート送付までを＠Press側で一貫して対応します。お客様の対応は、お申し込みフォームの記入と、ギフティング商品の手配・発送が中心です。

(3) 1案件あたり最大3名・最大3投稿

1プレスリリース(1案件)につき、最大3名のインフルエンサーが各1投稿、合計最大3投稿まで対応します。募集期間は2週間、案件登録から投稿完了までの目安期間は3～5週間です。

(4) ナノ～マイクロインフルエンサーを中心に起用

本オプションでは、ナノ～マイクロインフルエンサー（フォロワー1,000～10万人規模）を中心に起用します。フォロワーとの距離が近く、エンゲージメント率が高い傾向にあるため、商材との親和性が高い層へリアルな体験談として情報を届けやすい点が特徴です。 トップインフルエンサーによる「広く届ける拡散」とは異なり、生活者目線に近い等身大の発信によって、共感や購買検討につながる「深く届く拡散」を実現します。

(5) 投稿の透明性・安全性への配慮

投稿はPR案件であることが分かる形式(#PR等)で実施します。応募者は、フォロワー数だけでなく投稿頻度・反応傾向・商材親和性・過去PR実績・ブランド毀損リスク等を踏まえて選考します。

■ 本オプションで期待される効果

・プレスリリースで伝えた情報を、インフルエンサーのリアルな体験投稿としてSNS上で再発信することで、生活者の関心を喚起 ・広報担当者の工数を抑えつつ、ニュース性のあるタイミングでSNS発信を行うことで、新商品・新サービスのローンチや季節キャンペーンの訴求力を強化 ・プレスリリース配信と並行してSNS反応データを得ることで、次回以降の発信テーマ・訴求軸の改善にも活用可能 ※本オプションは、再生数・エンゲージメント・売上等の成果を保証するものではありません。

■ 提供開始日

2026年6月1日(月)

■ 対象

・＠Press「サポート配信プラン」をご契約中の会員様 ※スマート配信プランなど、その他プランへの提供は順次拡大予定です

■ 料金

1案件あたり 45,000円(税別) ※本料金にはプレスリリース配信費用は含まれません。別途プレスリリース配信のお申し込みが必要です。 ※本価格は2026年8月31日(月)までの先行販売価格です。2026年9月1日(火)以降の通常価格については、決定次第別途ご案内いたします。 ※お申し込みにはオプションチケット3枚分(＝45,000円分)のご購入が必要です。 ※ギフティング商品の代金・発送手続き・送料はお客様のご負担となります。

■ 申込方法

お申し込みの際は、以下の手順でお願いいたします。 ※本オプションは、現時点ではオプション選択画面には表示されておりません。

1. 事前に＠Press会員ページよりオプションチケット3枚をご購入ください 2. プレスリリース配信お申し込み時に、運営事務局メッセージ欄へ「インフルエンサーPRオプション希望」とご記入ください 3. 運営事務局よりお申し込みフォームをお送りしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください

ご不明点は運営事務局までお問い合わせください。 サービス内容・フロー・注意事項の詳細は、下記特設ページをご覧ください。

■ 今後の展開

https://www.atpress.ne.jp/service/lp/promo/influencer_option

＠Pressでは今後も、プレスリリース配信と SNS・Webメディアをはじめとした多様なチャネルを連動させ、企業・団体の情報発信を多面的に支援する機能拡充を進めてまいります。スマート配信プランへの適用拡大など、より多くのお客様にご活用いただける形での提供を目指してまいります。

■ プレスリリース配信サービス「＠Press」について

＠Pressは、企業や団体の情報を生活者・メディアへ届けるプレスリリース配信サービスです。配信先メディアの選定からプレスリリースの掲載・拡散を支援し、ニュースの広がりと情報接点の最大化をサポートしています。

■ 会社概要

商号 ： ソーシャルワイヤー株式会社 市場 ： 東京証券取引所 グロース市場(証券コード 3929) 代表者 ： 代表取締役社長 矢田 峰之 所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階 設立 ： 2006年9月 事業内容： デジタルPR事業(リリース配信／インフルエンサーPR) メディアリスニング事業(クリッピング／ソーシャルリスニング／リスクチェック)

■ 本件に関するお問い合わせ先

ソーシャルワイヤー アットプレス運営事務局 TEL：03-5363-4870 MAIL：support@atpress.ne.jp 対応可能時間：平日 9:30-18:00