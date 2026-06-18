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美しさと機能性、タイムレスと現代性のバランスをテーマにしたスペインのファブリックスブランド2026年春夏の新作コレクション 6月18日発売
LIZZO（リッツォ）・PEPE PEÑALVER（ペペ ペナルヴェ）のコレクション24デザイン200点うち、防炎認定取得5デザイン46点、アウトドア16点
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、スペインの前衛性とエレガンスを兼ね備えた ファブリックスブランドLIZZO（リッツォ）と、上質で現代的なファブリックスを提案するPEPE PEÑAL-VER（ペペ ペナルヴェ）の、感性と機能性を兼ね備え、空間に新たな個性と快適さをテーマにした新作 24デザイン200点を6月18日より発売開始いたします。
▲ リッツォからは歴史ある劇場の余韻から着想を得た、重厚なテクスチャーが神秘性と気品をまとい、空間に格調高いエレガンスをもたらす『ECHO（エコー）』5デザイン27点と、パリにある庭園の静けさをイメージした、光と自然を取り込み繊細で優雅なカーテン空間を演出する『LES JARDINS（レ ジャルダン）』6デザイン34点（防炎1デザイン）、建築と屋外をつなぐ回廊「ロッジア」から名づけられた、屋内外の境界を感じさせない空間のための『LOGGIA（ロッジア）』16点が発表されました。
『ECHO（エコー）』5デザイン27点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/echo%20hanger/
『LES JARDINS（レ ジャルダン）』6デザイン34点（防炎1デザイン）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/les%20jardins/
『LOGGIA』（ロッジア）16点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/loggia/
▲ ペペ ペナルヴェからはハワイ語で「山」を意味する Mauna から名付けられた、火山や海岸の風景の静かな力強さ表現した『MAUNA（マウナ）』5デザイン58点（防炎4デザイン）と、音楽と動きにヒントを得た鮮やかなカラーパレットで、エネルギッシュな空間のための『GROOVE（グルーヴ）』5デザイン28点、宇宙の色彩をイメージした防汚加工された張地の『COSMOS（コスモス）』30点、そして峡谷や地層の縦の力強さを表したレースカーテン『RIFT（リフト）』7点が発表されました。
『MAUNA（マウナ）』5デザイン58点（防炎4デザイン）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/mauna/
『GROOVE（グルーヴ）』5デザイン28点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/groove%20hanger/
『COSMOS（コスモス）』30点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/cosmos/
『RIFT（リフト）』7点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/rift%20hanger/
優美でありながら実用的なファブリックスはトミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/NOCTARA（ノクタラ）\43,780/m
全6色 生地巾140cm
by LIZZO『ECHO』
静寂と期待が満ちる劇場の薄明かりを想い起させる、“夜” から着想を得たデザインです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/echo%20hanger/0000016593
右/LOGGIA（ロッジア）\45,650/m
全16色 生地巾140cm
by LIZZO『LOGGIA』indoor / outdoor
空間の建築的構成を引き立て、過度に主張することなく調和します。耐久性・機能性・美しさを兼ね備えたファブリックスです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/loggia/0000016603
左/FONTAINE（フォンテーヌ）\72,600/m
全4色 生地巾305cm
by LIZZO『LES JARDINS』
マット面とサテン面をもつリバーシブルカーテンです。優雅な表情が噴水のような軽やかさを空間にもたらします。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/les%20jardins/0000016631
右/BASALT（バサルト）\34,980/m
全7色 生地巾330cm
by PEPE PEÑALVER『MAUNA』
リネン調の広幅の防炎シアーで、火山岩を思わせるニュートラルカラーを揃えています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/mauna/0000016854
SWING（スウィング）\49,940/m
全5色 生地巾140cm
by PEPE PEÑALVER『GROOVE』
光と影の表情が流れるような動きを生み出しています。ジャズの穏やかなリズムを思わせるデザインです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/groove%20hanger/0000016843
右/COSMOS（コスモス）\36,190/m
全30色 生地巾140cm
by PEPE PEÑALVER『COSMOS』
マーチンデール50,000回の耐摩耗性を備えた、防汚加工済みの柔らかな手触りのシェニール織です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/cosmos/
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40 ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://www.tominet.co.jp/showroom/
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL ： 03-5798-0081(代) FAX ： 03-5798-7488
事業所 ： 東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム ： tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ LIZZO
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/
トミタ PEPE PEÑALVER
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/
インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、スペインの前衛性とエレガンスを兼ね備えた ファブリックスブランドLIZZO（リッツォ）と、上質で現代的なファブリックスを提案するPEPE PEÑAL-VER（ペペ ペナルヴェ）の、感性と機能性を兼ね備え、空間に新たな個性と快適さをテーマにした新作 24デザイン200点を6月18日より発売開始いたします。
▲ リッツォからは歴史ある劇場の余韻から着想を得た、重厚なテクスチャーが神秘性と気品をまとい、空間に格調高いエレガンスをもたらす『ECHO（エコー）』5デザイン27点と、パリにある庭園の静けさをイメージした、光と自然を取り込み繊細で優雅なカーテン空間を演出する『LES JARDINS（レ ジャルダン）』6デザイン34点（防炎1デザイン）、建築と屋外をつなぐ回廊「ロッジア」から名づけられた、屋内外の境界を感じさせない空間のための『LOGGIA（ロッジア）』16点が発表されました。
『ECHO（エコー）』5デザイン27点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/echo%20hanger/
『LES JARDINS（レ ジャルダン）』6デザイン34点（防炎1デザイン）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/les%20jardins/
『LOGGIA』（ロッジア）16点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/loggia/
▲ ペペ ペナルヴェからはハワイ語で「山」を意味する Mauna から名付けられた、火山や海岸の風景の静かな力強さ表現した『MAUNA（マウナ）』5デザイン58点（防炎4デザイン）と、音楽と動きにヒントを得た鮮やかなカラーパレットで、エネルギッシュな空間のための『GROOVE（グルーヴ）』5デザイン28点、宇宙の色彩をイメージした防汚加工された張地の『COSMOS（コスモス）』30点、そして峡谷や地層の縦の力強さを表したレースカーテン『RIFT（リフト）』7点が発表されました。
『MAUNA（マウナ）』5デザイン58点（防炎4デザイン）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/mauna/
『GROOVE（グルーヴ）』5デザイン28点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/groove%20hanger/
『COSMOS（コスモス）』30点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/cosmos/
『RIFT（リフト）』7点
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/rift%20hanger/
優美でありながら実用的なファブリックスはトミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/NOCTARA（ノクタラ）\43,780/m
全6色 生地巾140cm
by LIZZO『ECHO』
静寂と期待が満ちる劇場の薄明かりを想い起させる、“夜” から着想を得たデザインです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/echo%20hanger/0000016593
右/LOGGIA（ロッジア）\45,650/m
全16色 生地巾140cm
by LIZZO『LOGGIA』indoor / outdoor
空間の建築的構成を引き立て、過度に主張することなく調和します。耐久性・機能性・美しさを兼ね備えたファブリックスです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/loggia/0000016603
左/FONTAINE（フォンテーヌ）\72,600/m
全4色 生地巾305cm
by LIZZO『LES JARDINS』
マット面とサテン面をもつリバーシブルカーテンです。優雅な表情が噴水のような軽やかさを空間にもたらします。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/les%20jardins/0000016631
右/BASALT（バサルト）\34,980/m
全7色 生地巾330cm
by PEPE PEÑALVER『MAUNA』
リネン調の広幅の防炎シアーで、火山岩を思わせるニュートラルカラーを揃えています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/mauna/0000016854
SWING（スウィング）\49,940/m
全5色 生地巾140cm
by PEPE PEÑALVER『GROOVE』
光と影の表情が流れるような動きを生み出しています。ジャズの穏やかなリズムを思わせるデザインです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/groove%20hanger/0000016843
右/COSMOS（コスモス）\36,190/m
全30色 生地巾140cm
by PEPE PEÑALVER『COSMOS』
マーチンデール50,000回の耐摩耗性を備えた、防汚加工済みの柔らかな手触りのシェニール織です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/pepe%20pe%C3%91alver/cosmos/
表示価格は2026年6月現在税込価格となります。
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40 ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://www.tominet.co.jp/showroom/
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL ： 03-5798-0081(代) FAX ： 03-5798-7488
事業所 ： 東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム ： tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ LIZZO
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lizzo/
トミタ PEPE PEÑALVER
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インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/