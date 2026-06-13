ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて『紫陽花まつり』イベントを開催することをお知らせします。

キャラフレ ２０２６『紫陽花まつり』

https://charafre.net https://apps.apple.com/jp/app/id818971668 https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

かたつむりレース

２０２６年６月１３日（土） １５：００～ ６月２８日（日）いっぱい

『キャラフレ』では、季節に合わせたミニゲームを多数配信しています。梅雨入りに合わせて公開されるのは、紫陽花の咲き誇る日本庭園で、自分が見つけたかたつむりを出走させてゴールを競う『かたつむりレース』 選んだかたつむりの種類に応じて、アクセサリの「ピアス」や「ブローチ」寮やマンションに飾れる「ケーキ」や「ステッカー」、体力回復アイテムの「マシュマロ」など全２４種類のアイテムがもらえます。

ショッピングモール「カラーくじフロア」にて、『レイニーカラーくじ』販売中

２０２６年６月１２日（金） １７：００～

ショッピングモールの「カラーくじフロア」では、ドレスと傘をモチーフにした新作衣装があたる『レイニーカラーくじ』がスタートしました。 １回３００コインでワンピースと傘のセットがあたります。 ※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

プール清掃

２０２６年６月１３日（土） １２：００ ～６月２０日（土） １１：５９

プール開きを間近に控えた翔愛学園では、『プール清掃』イベントがはじまりました。 冬の間使われなかったプールを綺麗に掃除すると、たまにアイテムを拾うことができます。

フォトスタジオ『蓮池』

２０２６年６月いっぱいまで公開中

記念写真の背景にぴったりの季節の風景が楽しめる「フォトスタジオ」は、梅雨シーズン限定の『蓮池』です。 『蓮池』スタジオでは、事務のお姉さんにゲームチャットで話しかけることができ、選択肢によってアイテムがプレセントされます。 翔栄町とは一味ちがった季節の風景をお楽しみください。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。 2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。 ・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。 ・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。 ・豊富で個性的な登場人物。 ・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ