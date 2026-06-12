シリーズ累計出荷数約400万個突破の「ウカンムリクリップ」から最強スペックの『ウカンムリクリップPRO』が登場！

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すべらない・いためない・かくさないブッククリップ

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、シリーズ累計出荷数約400万個を突破した「ウカンムリクリップ」の最上位モデル『ウカンムリクリップPRO』（990円 税込）を、2026年6月中旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







『ウカンムリクリップPRO』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/260112071750/


【 商品特長 】

■「ウカンムリ」の形で本を見やすく、快適に固定

漢字の部首「ウカンムリ」をモチーフにした独自形状のブッククリップです。本の背表紙を避けて固定できるため、中央部分の文字も見やすく、教科書や参考書もしっかり開いたままキープできます。ページの開き癖がつきにくく、本を傷めにくいのも特長です。







■紙を傷めにくく、しっかり固定する滑り止め加工を採用

クリップの接地面には、靴のソールなどに使われている高摩擦のTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材を使用した滑り止め加工を施しました。大切な本やノートの紙を傷めにくい柔らかな素材でありながら、高いグリップ力を発揮。使用中のズレや滑りを軽減し、開いたページを安定して固定できます。





■厚い本もしっかり固定する“がっちりホールド”設計

挟み口のサイズを従来品比約1.4倍となる37mmに拡大。参考書や資格試験の分厚いテキストなどもしっかりとホールドし、見たいページを安定してキープするため、ノート作成やPC作業を快適に行えます。軽い力で大きく開き、軽い重量で持ち運びにも便利なため、勉強や仕事など幅広いシーンで活躍します。







■“クリスタルクリアカラー”で文字が見やすく、透明感がアップ

透明度の高いクリスタルクリアカラーを採用。クリップ越しでも文字が見やすく、勉強や読書時の視認性を向上しました。ページをしっかり固定しながらも視界を妨げにくく、快適な読書環境をサポートします。







【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/136917/136917_web_1.png







本件に関するお問合わせ先

【一般のお客様　お問い合わせ先】

TEL：03-5835-0094 　※月〜金曜日（祝日を除く）　9：30〜17：00

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サンスター文具株式会社　マーケティング部　広報担当宛

TEL：03-5835-0302

関連リンク

『ウカンムリクリップPRO』商品ページ

https://www.sun-star-st.jp/items/260112071750/