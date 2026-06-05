1.6T光モジュールを日本初披露、次世代AIデータセンター向けフルスタックAIDCソリューションを展示

フルスタックAIデータセンター・インフラソリューションプロバイダーのSuperX AI Technology Limited（NASDAQ：SUPX、以下「SuperX」）は、2026年6月10日（水）から12日（金）まで幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」への出展を発表します。 SuperXは同展示会において、大規模AIデータセンター向けの1.6T光モジュールソリューションを日本で初披露します。あわせて、AIコンピューティング・プラットフォーム、モジュール型AIファクトリー、デジタル電力インフラを含むフルスタックAIDC（AI Data Center）ソリューションを展示し、次世代AIデータセンターの構築・拡張・運用を支える幅広い技術ポートフォリオを紹介します。

SuperXの日本における完全子会社であるSuperX Industries Co. Limitedの代表取締役CEO 古川愛子は、次のように述べています。 「日本はSuperXにとって重要な戦略的市場です。AIインフラへの需要が急速に拡大するなか、当社は日本のお客様に対して、より迅速で安定した導入・運用支援を提供することに注力しています。三重県津市のグローバル供給センターをはじめとする国内の事業基盤を活かし、日本のお客様およびパートナー企業との連携をさらに深め、次世代AIデータセンターの導入を加速してまいります」

1.6T光モジュールソリューション：AIスケールの高速接続ニーズに対応

Interop Tokyo 2026で初披露となる1.6T光モジュールソリューションは、大規模なAIトレーニング（学習）および推論環境における高帯域接続のニーズを満たすために開発された高速光接続ソリューションです。これは、次世代AIデータセンター向けのエンドツーエンド光ソリューションを担う合弁会社「SuperX Optical Communications」の設立に続く、同領域におけるSuperXの取り組みをさらに前進させるものです。 本ソリューションは、フルDSPアーキテクチャとシリコンフォトニクス技術を統合することで、高性能かつ信頼性の高い高速接続を実現します。また、EthernetおよびInfiniBandを用いたAIインフラ環境に対応しており、多様なシステム構成へ柔軟に導入できます。

AIコンピューティング・プラットフォーム：多様化するワークロードに対応

ブースでは、大規模なAIトレーニングから柔軟な推論、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）まで、異なる用途や規模のAIワークロードに対応するAIサーバーおよびラックレベルのコンピューティング・プラットフォームを展示します。ソリューション・ポートフォリオには、NVIDIA HGX B300プラットフォームを採用し、高負荷のAIトレーニングおよびHPCワークロード向けに設計された「SuperX XN8161-B300 AIサーバー」、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUを搭載し、多様なAI導入シナリオに最適化された柔軟かつ高密度なAIサーバーソリューション、さらに、NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultraスーパーチップを基盤とし、超大規模モデル開発を支える「SuperX GB300 NVL72」ラックレベルAIスーパーコンピューティング・システムが含まれます。これらの製品群を通じて、SuperXは顧客の進化するAIインフラ需要に対応する、拡張性の高いコンピューティング基盤を提案します。

モジュール型AIファクトリー：迅速かつ柔軟なAIDC構築を支援

SuperXのモジュール型AIファクトリーソリューションは、ITワークロードの要件を起点に設計されたAIDC構築モデルです。従来の用地先行型のインフラ計画から、より拡張性が高く、性能を重視したAIDC導入モデルへの移行を支援します。 本ソリューションは、コンピューティング、電力、冷却、ネットワークを統合し、事前検証済みのフルスタック・アーキテクチャを採用しており、AIファクトリー構築の複雑性を低減します。 また、SuperXのアジャイルな基盤エンジニアリングプラットフォームにより、顧客固有のGPUサーバー構成やアプリケーションのワークロードに応じて、設計を迅速に更新・最適化できます。こうした技術的柔軟性を活かし、SuperXは市場で先進的なNVIDIA Blackwell Ultra GB300 NVL72プラットフォームに対応した、迅速に導入可能なターンキー型のリファレンス設計を提供します。 さらに、標準化設計、プレファブリケーション・モジュール、およびエンジニアリング検証を組み合わせることで、プロジェクトの複雑性を低減し、導入期間を6～9か月に短縮します。あわせて、2.5MW規模の初期Podから、20MWのクラスター、さらには80MW規模のコンピューティング・キャンパスまで、段階的かつスムーズな拡張に対応します。

800V DC電源アーキテクチャ：高密度AIデータセンターの電力効率を向上

高密度AIデータセンター向けに設計された「MVR 800V DC電源アーキテクチャ」も展示します。大規模なAIインフラにおいて、より効率的な配電、電力変換プロセスの簡素化、エネルギー利用効率の向上に貢献します。 モジュール化された高集積設計により、大規模導入時の構成を簡素化し、システムの安定運用と電力損失の低減を両立します。また、設置サイトの条件、ワークロード、将来的な拡張計画に応じて柔軟な構成が可能です。

日本市場に向けた供給・サポート体制を強化

フルスタックAIDCソリューションの提供に加え、SuperXは日本市場に向けた納入支援および運用・保守体制の強化を継続しています。 三重県津市に開設した「グローバル供給センター」は、日本国内およびグローバルのお客様への供給、物流、導入支援を担う重要な拠点として機能しています。同センターは、日本のお客様への物流・納入支援に加え、グローバル市場に向けた供給体制を支える拠点でもあり、年間2万台のAIサーバー生産能力を備えています。さらに、グローバルなエンジニアリングチームと日本国内の保守部品（スペアパーツ）ネットワークを連携させることで、日本のお客様に対し、迅速なエンドツーエンドのサポートを提供します。 Interop Tokyo 2026にご来場の際は、ぜひSuperXブース（7N26）にお立ち寄りいただき、拡張性、効率性、将来の需要変化への対応力を備えたフルスタックAIDCソリューションをご覧ください。

出展概要

- **展示会**：Interop Tokyo 2026 - **会期**：2026年6月10日（水）～12日（金） - **会場**：幕張メッセ - **ブース番号**：7N26

*NVIDIA、NVIDIA HGX、Blackwell、Grace Blackwell、GB300、NVL72およびRTX PROは、米国およびその他の国・地域におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

**SuperX AI Technology Limited**（NASDAQ: SUPX）について

SuperX AI Technology Limitedは、AIデータセンター向けに、自社開発ハードウェア、先進的なソフトウェア、ならびにエンドツーエンドのサービスを包括的に提供するAIインフラソリューション・プロバイダーです。高度なソリューション設計・計画、コスト効率に優れたインフラ製品の統合、運用・保守までを一貫して提供しています。主力製品には、高性能AIサーバー、800VDCソリューション、高密度液冷ソリューション、AIクラウド、およびAIエージェントが含まれます。シンガポールに本社を置き、企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティング分野を含むグローバルな法人顧客にサービスを提供しています。詳細は **www.superx.sg**をご覧ください。

**【セーフハーバー声明（将来見通しに関する注意事項）】**

本リリースには、将来見通しに関する記述が含まれる場合があります。これらの記述は、現時点で入手可能な情報に基づく当社の期待、見通しおよび予測に基づいており、歴史的事実ではない記述を含みます。特に、「可能性がある」「想定する」「見込む」「計画する」「予測する」「期待する」その他これらに類する表現を含む記述は、将来見通しに関する記述に該当する場合があります。 これらの将来見通しに関する記述を評価するにあたっては、当社の事業方針の変更可能性、新技術や市場ニーズの変化への対応力、競争環境その他の各種要因を考慮する必要があります。これらの要因により、実際の結果は、将来見通しに関する記述において示された内容と大きく異なる可能性があります。 将来見通しに関する記述は、あくまで現時点における予測であり、その実現を保証するものではありません。本リリースに記載された納入時期、生産能力その他の見通し、ならびに当社または当社関係者が随時行う記述は、実際には実現しない可能性があり、実際の結果は、各種リスク、不確実性および前提条件によって大きく左右される場合があります。AIサーバーの実際の納入時期および提供価値は、顧客側データセンターの受入準備状況やサプライチェーンの状況等により変動する可能性があります。 当社は、法令上求められる場合を除き、将来見通しに関する記述について、不確実性や前提条件の変化、またはその後の事象もしくは状況の変化を理由として、公に更新または修正する義務を負うものではありません。

**【公式SNS】**

X：@SUPERX_AI_ LinkedIn：SuperX AI Facebook：Super X AI Technology Limited