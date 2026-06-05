フォルテグラ、マーク・ラトナーを社長に任命





米フロリダ州ジャクソンビル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界的な専門保険会社であり DBインシュランスの一部であるフォルテグラ・グループ (フォルテグラ) は、マーク・ラトナーを社長に任命したことを発表しました。以前は保険部門の執行副社長兼最高引受責任者を務めたラトナーは、10 年にわたるフォルテグラのリーダーシップと信頼できる販売パートナーとの長年にわたる関係をその役割の拡大にもたらしています。

ラトナーは、30年以上にわたるキャリアで構築された規律ある引受業務の専門知識を活かし、フォルテグラがサービスを提供する代理店やブローカーに最高の価値と一貫した結果を提供することに重点を置いています。彼の任命は、長期的で持続可能な収益性を推進する人材とパートナーシップに対するフォルテグラの継続的な投資を反映するものです。

フォルテグラの会長兼CEOであるリック・カールボーは、「マークは、フォルテグラを今日ある状態へと成長させる上で中心的役割を果たした人物でした。彼の業界での経験、知識、技能により、彼はこの役割に適任です。当社が進化し続けるとともに、マークは、パートナーがフォルテグラに期待する専門知識、製品、対応力へのアクセスを強化していきます」と述べています。

ラトナーは、2016 年 9 月にフォルテグラに入社しました。それ以前はヒューストン・インターナショナル・インシュアランス・グループで5年間勤務し、いくつかの役職を歴任したのち、最近では上級副社長として専門責任部門を創設しました。それ以前は、テラピン・キャピタル・ホールディングの会長兼最高経営責任者を務めていました。さらに、2005年から2008年までは ラトナー・マッキンゼーのオーナー兼取締役を務め、2001年から2005年までHCC・インシュランス・ホールディングの子会社であるプロフェッショナル・インデムニティ・エージェンシーの会長兼最高経営責任者を務めました。1991年から2001年までは、マーシャル・ラトナーの子会社である プロフェッショナル・インデムニティ・エージェンシーの社長兼最高経営責任者兼取締役を務めました。

フォルテグラについて

当社は45年以上もの間、子会社を通じて、不確実性の時代に個人や企業が成功を収める手助けとなるリスク管理ソリューションの提供を行っています。A.M.ベストの財務力評価で「A-（優秀）」、財務規模カテゴリーで「X」を獲得している子会社を持つ多国籍専門保険業者として、認可保険、超過保険、サープラス・ライン保険、および保証ソリューションなど多様な保険商品を提供しています。詳細については、 www.fortegra.com をご覧ください。

DB損害保険について

DB損害保険（DB Insurance Co., Ltd.）は、60年以上にわたり、韓国を代表する保険会社の一つとして強固な基盤を築き、個人および法人向けの保険提供を通じて韓国の保険業界の発展を支えてきました。1962年に韓国初の公営自動車保険会社として設立され、2017年にグローバル保険グループへの成長ビジョンを体現するため、「DB損害保険」へ社名変更を行いました。同社は、A.M.ベストによる財務力評価で「A+（Superior）」および財務規模カテゴリー「XV」、さらにS&Pによる「A+（Stable）」の格付けを取得しています。損害保険、長期保険、自動車保険にわたる包括的な保険商品ポートフォリオに加え、生命保険、証券、貯蓄銀行、資産運用分野の子会社を通じて幅広い金融サービスを提供しています。詳細は www.idbins.com をご覧ください。

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Source: Fortegra Group, Inc.