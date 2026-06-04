バルブ制御式超音波洗浄機の世界市場2026年、グローバル市場規模（DN40mm以下、DN40～300mm、DN300mm）・分析レポートを発表
2026年6月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「バルブ制御式超音波洗浄機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バルブ制御式超音波洗浄機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のバルブ制御式超音波洗浄機市場について説明しています。2024年の市場規模は2億3400万米ドルと評価されており、2031年には3億1100万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.2％とされており、スマートシティ構築やIoT技術の普及による水資源管理需要の増加が市場成長を支えています。
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製品概要では、バルブ制御式超音波洗浄機の特徴と機能について解説しています。この装置は超音波計測技術と弁制御機能を統合しており、無線ネットワークを介して水道メーターの計測値や弁の状態を遠隔サーバーに送信します。
これにより、自動検針、遠隔制御、漏水監視、弁の遠隔操作が可能となります。高精度、低消費電力、遠隔制御機能に優れており、住宅地、商業ビル、工業団地など幅広い用途に適しています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、スマートシティ推進やIoT技術成熟に伴い、精密水計測や効率的な水資源管理への需要が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定性や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、DN40mm以下、DN40～300mm、DN300mm以上の3種類に分類されています。用途別では、住宅、工業、商業に分類されています。
住宅用途では小口径メーターが、工業・商業用途では大口径メーターの採用が拡大しています。多様なシナリオに対応可能な高精度メーターへの需要が市場拡大を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itron、Neptune Technology (Neptune)、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meter、Ploustock、Metter、Huizhong、Pandaなどが紹介されています。
これらの企業は高精度化、低消費電力化、遠隔管理機能の強化により、スマート水道市場での競争力を高めています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場はスマートメーター導入の進展と都市化による水管理需要増加により成長が見込まれています。
欧州市場では、水資源管理政策や水道インフラ整備が市場成長を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心にスマート水道インフラが拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ投資増加に伴い需要拡大が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「バルブ制御式超音波洗浄機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バルブ制御式超音波洗浄機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のバルブ制御式超音波洗浄機市場について説明しています。2024年の市場規模は2億3400万米ドルと評価されており、2031年には3億1100万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は4.2％とされており、スマートシティ構築やIoT技術の普及による水資源管理需要の増加が市場成長を支えています。
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製品概要では、バルブ制御式超音波洗浄機の特徴と機能について解説しています。この装置は超音波計測技術と弁制御機能を統合しており、無線ネットワークを介して水道メーターの計測値や弁の状態を遠隔サーバーに送信します。
これにより、自動検針、遠隔制御、漏水監視、弁の遠隔操作が可能となります。高精度、低消費電力、遠隔制御機能に優れており、住宅地、商業ビル、工業団地など幅広い用途に適しています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、スマートシティ推進やIoT技術成熟に伴い、精密水計測や効率的な水資源管理への需要が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定性や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、DN40mm以下、DN40～300mm、DN300mm以上の3種類に分類されています。用途別では、住宅、工業、商業に分類されています。
住宅用途では小口径メーターが、工業・商業用途では大口径メーターの採用が拡大しています。多様なシナリオに対応可能な高精度メーターへの需要が市場拡大を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itron、Neptune Technology (Neptune)、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meter、Ploustock、Metter、Huizhong、Pandaなどが紹介されています。
これらの企業は高精度化、低消費電力化、遠隔管理機能の強化により、スマート水道市場での競争力を高めています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場はスマートメーター導入の進展と都市化による水管理需要増加により成長が見込まれています。
欧州市場では、水資源管理政策や水道インフラ整備が市場成長を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心にスマート水道インフラが拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ投資増加に伴い需要拡大が見込まれています。