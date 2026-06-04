新しいコトやモノに敏感に反応し、速やかに商品・サービスを開発・調達し市場に提供する株式会社F.K.Solutions(本社：石川県野々市市、代表取締役：岡田浩幸)は、子育て支援に取り組む企業5社と連携し、「こどもっちコンソーシアム」を結成したことをお知らせします。その第一弾の取り組みとして、夏休みを前に屋内公園「こどもっちパーク」の利用料金を改定いたします。物価上昇が続く中でも子育て世帯の皆様により利用しやすい環境を提供するため、民間企業が連携して子育て世代を多角的に支援してまいります。





本コンソーシアムは今後もさらなる拡大を予定しており、食・住・エネルギー・ライフスタイルなど、暮らしのあらゆる面から子育て世代を応援する取り組みを継続的に展開していきます。









■ こどもっちコンソーシアム参画ブランド・企業





参画ブランド・企業一覧





■ 本取り組みの背景

昨今の物価上昇や人件費の高騰により、子育て世帯を取り巻く生活環境は大きく変化しています。一方で、屋内施設の安全性維持・人材確保など、施設運営には継続的なコストが伴います。こうした状況を踏まえ、こどもっちパークは子育て支援に取り組む企業とコンソーシアムを形成し、利用料金の上昇を抑えながら、子育て世帯がもっと安心して施設を利用できる新たな料金体系を開始することといたしました。

夏休みシーズンを前にしたこのタイミングでの料金改定により、より多くのご家族にこどもっちパークをご活用いただけることを願っております。









■ 新料金［2026年6月8日(月)～］

・ワンタイム利用料金(1人/時間)





表(ワンタイム利用料金)





※野々市・金沢示野・栗東・本庄・多治見店はさらに100円/時間





・サブスクリプション利用料金





表(サブスクリプション利用料金)





※ワンタイム利用料金、サブスクリプション利用料金ともに2026年6月7日(日)からの開始予定です。









■ こどもっちパーク概要

こどもっちパークとは、“日常のまんなかに、ここちのいい公園”をコンセプトにした屋内公園です。

安心・安全は当たり前。こどもたちが自然と来たくなる、子育て世代が「ここならいいよね」と思える居心地のよい空間を提供しています。

子育て世代が、「自分のために、こどものために」過ごせる場所。そんな日常を、日本中のこどもや子育て世代へ届けてまいります。

公式サイト： https://kodomocchi-park.com/









■ 参画企業・ブランド概要

・PREMIUM WATER(プレミアムウォーター株式会社)

プレミアムウォーター株式会社は、天然水ウォーターサーバー事業を主とした宅配水サービスを展開し、ミネラルウォーター等の飲料水の製造・販売および各種付帯サービスを提供しています。

【代表者】代表取締役 金本彰彦

【所在地】〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3-13 ヒューリック神谷町ビル7階

【資本金】3億円

【URL】 https://premium-water.co.jp/





・Fit Founder(株式会社Fit Founder)

株式会社 Fit Founder は、系統用蓄電池開発事業、産業用太陽光事業、Non-fit太陽光開発事業、新電力事業、ライフコンサル事業などを展開する企業です。再生可能エネルギーやインフラ領域を通じて、持続可能な社会づくりに取り組んでいます。

【代表者】代表取締役 八賀晋太朗

【所在地】〒104-6009 東京都中央区晴海1丁目8-10

晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟 9F

【資本金】2,000万円

【URL】 https://fit-founder.jp/





・Colulu(コルル)／株式会社orivance

「Colulu(コルル)」は、株式会社orivanceが手がけるキッズ・ベビー用品ブランドです。Co＝「相棒」、lulu＝「かわいい」という意味を持つブランド名のとおり、子どもが生まれることで生まれる多様な絆を大切に、現代で子育てをする親子を応援することを使命としています。代表自身が三児の父であり、リアルな子育て経験から生まれた「かゆいところに手が届く」製品を展開しています。

【代表者】代表取締役 藤川翔太

【所在地】〒472-0043 愛知県知立市東栄三丁目48番地

【URL】 https://colulu.jp/ / https://orivance.com/





・新和建設(株式会社新和建設)

1969年創業、愛知県北名古屋市を本拠とする工務店。東海エリアで7,000棟以上の施工実績を誇り、東濃桧をはじめとする国産材・自然素材にこだわった注文住宅を展開しています。ISO9001(品質)・ISO14001(環境)を認証取得し、品質と環境の両面で高い基準を維持しています。

【代表者】代表取締役 吉村浩人

【所在地】〒481-0042 愛知県北名古屋市野崎山神15

【資本金】9,800万円

【URL】 https://www.sinwanet.co.jp/





・もりもり寿し(株式会社ウエノフーズサービス)

石川県野々市市を拠点に「まわる寿し もりもり寿し」を全国展開する飲食企業。石川県各漁港から直送された新鮮な魚介類を提供し続け、1992年の設立以来、顧客満足度を最優先に店舗を拡大してきました。飲食事業のほか、「能登もりもりシーファーム」による海ぶどうの陸上養殖など、地域に根ざした新事業にも積極的に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 上野謹一

所在地： 〒921-8817 石川県野々市市横宮町96番地1





・こどもっちパーク(株式会社F.K.Solutions)

【代表者】代表取締役 岡田浩幸

【所在地】〒921-8835 石川県野々市市上林3丁目66-1 BRICKS

【資本金】1,000万円

【事業内容】こども向け施設運営(こどもっちパーク)、輸入卸売業

【URL】 https://www.fk-solutions.co.jp/









こどもっちコンソーシアムは、子育て世代を応援する取り組みをご一緒いただける参画企業を広く募集しています。教育、食品、エネルギー、自動車、交通、様々な分野において、暮らしのあらゆる面からの支援を取り組みたいと考えております。お気軽にお問い合わせください。

・連絡先(担当・中屋)

info@fk-solutions.co.jp





こどもっちパーク





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