¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤È»ñ¸»½Û´Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¡ÖNTT¥µ¡¼¥¥å¥é¥¹¥È¡×¤ÎÀßÎ© ¡Á¥â¥Î¤È¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤ò¤á¤¶¤¹¡Á
¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ Å°Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤È»ñ¸»½Û´Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò¤á¤¶¤·¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î¶¡µë¤È¡¢¤½¤ÎÍ³Íè¤äÇÛÊ¬¡¢´Ä¶Éé²ÙÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡Ê°Ê²¼¡ÖÆÃÀ¾ðÊó¡×¡Ë¤ÎÅÁÃ£¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ë¿·²ñ¼Ò¡ÖNTT¥µ¡¼¥¥å¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¿·²ñ¼Ò¡×¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷Åù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ó¼ý¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Î¤ÎÎ®¤ì¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÆâ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤ÎÇÓ½Ð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤ä´Ä¶¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤òÇÄ°®¡¦È¯¿®¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Ë¤Ï¡¢Æ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍÑ¤Ê¶âÂ°»ñ¸»¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ó¼ý¡¢ºÆ»ñ¸»²½¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤ä¶¦Í¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤¬ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤¬ÇÓ½Ð¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ïÎà¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤ËºÆÀ¸ºàÍøÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î´Ä¶ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢À½ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¡¦ÅÁÃ£¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤Î¡Ö½Û´Ä·ÐºÑ¹ÔÆ°·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸»ñ¸»¶¡µë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯ð×²½¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤µ¤ì¡¢2030Ç¯»þÅÀ¤Ç¹ñÆâÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÆ¼¤ÎÌó3³ä¤ò¡¢E-Scrap¢¨1¤äÆ¼¥¹¥¯¥é¥Ã¥×Åù¤ÎºÆÀ¸»ñ¸»Í³Íè¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±·×²è¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¼ûÍ×¡¦»Ô¾ì¤Î·ÁÀ®¤ä¡¢À½Â¤¶È¤È»ñ¸»½Û´Ä»º¶È¤Î´Ö¤Ç¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î¼Á¡¦ÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÍø³èÍÑ¤ò»ýÂ³Åª¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÆâ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÅÁÃ£¤·¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤¬¤½¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ø¤Î»²²Ã°ÕµÁ¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î¶¡µë¤È¤½¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤ò°ìÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÇÓ½Ð¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¡¢ºÆÀ¸ºà³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Î¹âÅÙ²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÄó¶¡
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ªÀ½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Þ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤ÎºÆÀ¸ºà¤â´Þ¤á¤¿¶È³¦²£ÃÇ¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤¬ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸ºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¹×¸¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ø¤Î»²²Ã°ÕµÁ¤Î²Ä»ë²½¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Û´Ä¤Ø¤Î»²²èÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷Åù¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆ»ñ¸»²½¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ITµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®ÀßÈ÷Í³Íè¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥é¡¼¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¼çÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
¡¦NTT³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ÎÇÓ½ÐÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ä¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ¡¦¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ä¶È³¦²£ÃÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀß·×¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¡¦ÅÁÃ£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎE-Scrap½èÍýÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¡¢²ó¼ý¤«¤éÀ½Ï£¡¦À½ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ÈóÅ´¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¹Û»³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿»ñ¸»½Û´Ä»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Û´Ä¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸ºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤äÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤È»ö¶È¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§NTT¥µ¡¼¥¥å¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡¡NTT Circurust, Inc¡Ë
²ñ¼Ò¥í¥´¡§
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜºê¡¡·É¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
»ñËÜ¶âÅù¡§15²¯±ß¡Ê»ñËÜ¶â7.5²¯±ß¡¢»ñËÜ½àÈ÷¶â7.5²¯±ß¡Ë
½Ð»ñ²ñ¼Ò¡§NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê66.6¡ó¡Ë¡¢»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê33.4¡ó¡Ë
ÀßÎ©Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯7·î1Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë ¢¨2
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡×
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntt-circurust.co.jp¡¡*2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ¸ø³«Í½Äê
5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷Í³Íè¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ó¼ý¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸ºà¶¡µë¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÃ´¤¦½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥é¡¼¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢ºÆÀ¸ºàÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÍÑ»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÂ¾ÁÇºà¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀ½Â¤¶È¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Î¤ÎÎ®¤ì¤È¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ºÆÀ¸ºà¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ì¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
6¡¥¥¨¥ó¥É¡¼¥¹¥á¥ó¥È
¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÆÁÅÄ¡¡ÈËÍÍ
¡¡Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶´ðËÜÊý¿Ë¡×¤È¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó½Û´Ä·¿À¸»º³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¶âÂ°¤ò´Þ¤àºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ºÆÀ¸ºà³èÍÑ¤Î°ÕµÁ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¾õ¶·¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÍý²ò¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ê¥ß¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬Â¼¡¡½ßÍÍ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ï¤Î²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤«¤éºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ëÅÀ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸ºà¤Î²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÅ¬Àµ¤Ê½èÍý¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È´Ö¤ÎÏ¢·È¤¬¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÅÌ®»º¶È¤ÎÌò³ä¤ä²ÁÃÍ¤¬¤è¤ê¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼Â¸½¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Í²Á¶âÂ°¤ò¹âÇ»ÅÙ¤Ë´ÞÍ¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ïÎà¤ÎÇÑ´ðÈÄ¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î¡£
¢¨2 ËÜ·ï¤Î´°Î»¤Ï¡¢´Ø·¸µ¬À©Åö¶É¤«¤é¤Î¾µÇ§Åù¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤ÎÇÓ½Ð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤ä´Ä¶¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤òÇÄ°®¡¦È¯¿®¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Ë¤Ï¡¢Æ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍÑ¤Ê¶âÂ°»ñ¸»¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²ó¼ý¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ó¼ý¡¢ºÆ»ñ¸»²½¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤ä¶¦Í¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤¬ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤¬ÇÓ½Ð¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ïÎà¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤ËºÆÀ¸ºàÍøÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î´Ä¶ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢À½ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¡¦ÅÁÃ£¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤Î¡Ö½Û´Ä·ÐºÑ¹ÔÆ°·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸»ñ¸»¶¡µë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯ð×²½¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤µ¤ì¡¢2030Ç¯»þÅÀ¤Ç¹ñÆâÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÆ¼¤ÎÌó3³ä¤ò¡¢E-Scrap¢¨1¤äÆ¼¥¹¥¯¥é¥Ã¥×Åù¤ÎºÆÀ¸»ñ¸»Í³Íè¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±·×²è¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¼ûÍ×¡¦»Ô¾ì¤Î·ÁÀ®¤ä¡¢À½Â¤¶È¤È»ñ¸»½Û´Ä»º¶È¤Î´Ö¤Ç¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î¼Á¡¦ÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÍø³èÍÑ¤ò»ýÂ³Åª¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÆâ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÅÁÃ£¤·¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤¬¤½¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ø¤Î»²²Ã°ÕµÁ¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î¶¡µë¤È¤½¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤ò°ìÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÇÓ½Ð¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¡¢ºÆÀ¸ºà³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Î¹âÅÙ²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÄó¶¡
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ªÀ½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Þ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤ÎºÆÀ¸ºà¤â´Þ¤á¤¿¶È³¦²£ÃÇ¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤¬ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸ºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¹×¸¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ø¤Î»²²Ã°ÕµÁ¤Î²Ä»ë²½¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Û´Ä¤Ø¤Î»²²èÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷Åù¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆ»ñ¸»²½¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ITµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®ÀßÈ÷Í³Íè¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥é¡¼¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¼çÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºÆÀ¸ºà¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¡¢³èÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ä
3¡¥³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
¡¦NTT³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ÎÇÓ½ÐÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ä¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ¡¦¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ä¶È³¦²£ÃÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀß·×¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¡¦ÅÁÃ£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎE-Scrap½èÍýÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¡¢²ó¼ý¤«¤éÀ½Ï£¡¦À½ÉÊ²½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ÈóÅ´¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¹Û»³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿»ñ¸»½Û´Ä»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Û´Ä¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸ºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤äÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤È»ö¶È¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§NTT¥µ¡¼¥¥å¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡¡NTT Circurust, Inc¡Ë
²ñ¼Ò¥í¥´¡§
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜºê¡¡·É¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
»ñËÜ¶âÅù¡§15²¯±ß¡Ê»ñËÜ¶â7.5²¯±ß¡¢»ñËÜ½àÈ÷¶â7.5²¯±ß¡Ë
½Ð»ñ²ñ¼Ò¡§NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê66.6¡ó¡Ë¡¢»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê33.4¡ó¡Ë
ÀßÎ©Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯7·î1Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë ¢¨2
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡×
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntt-circurust.co.jp¡¡*2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ¸ø³«Í½Äê
5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßITµ¡´ï¤äÄÌ¿®ÀßÈ÷Í³Íè¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ó¼ý¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸ºà¶¡µë¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÃ´¤¦½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢ÇÓ½Ð´ë¶È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥é¡¼¡¢À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼Åù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢ºÆÀ¸ºàÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÍÑ»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÂ¾ÁÇºà¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀ½Â¤¶È¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Î¤ÎÎ®¤ì¤È¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ºÆÀ¸ºà¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ì¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
6¡¥¥¨¥ó¥É¡¼¥¹¥á¥ó¥È
¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÆÁÅÄ¡¡ÈËÍÍ
¡¡Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶´ðËÜÊý¿Ë¡×¤È¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó½Û´Ä·¿À¸»º³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¶âÂ°¤ò´Þ¤àºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ï¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ºÆÀ¸ºà³èÍÑ¤Î°ÕµÁ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¾õ¶·¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÍý²ò¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ê¥ß¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬Â¼¡¡½ßÍÍ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ï¤Î²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤«¤éºÆÀ¸ºà¤Î³èÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÆÀ¸ºà¤ÎÆÃÀ¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ëÅÀ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸ºà¤Î²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÅ¬Àµ¤Ê½èÍý¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¡¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È´Ö¤ÎÏ¢·È¤¬¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢ºÆÀ¸ºà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÅÌ®»º¶È¤ÎÌò³ä¤ä²ÁÃÍ¤¬¤è¤ê¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼Â¸½¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Í²Á¶âÂ°¤ò¹âÇ»ÅÙ¤Ë´ÞÍ¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ïÎà¤ÎÇÑ´ðÈÄ¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î¡£
¢¨2 ËÜ·ï¤Î´°Î»¤Ï¡¢´Ø·¸µ¬À©Åö¶É¤«¤é¤Î¾µÇ§Åù¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£