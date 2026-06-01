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追手門学院大学が開学60周年記念事業を展開 ― 9月9日に記念シンポジウムを開催するほか、新聞広告掲載や特設サイト設置などを実施
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）は、2026年に開学60周年を迎える。同大ではこれを機に、全国版読売新聞朝刊への周年広告を掲載したほか、特設サイトを開設。また、9月9日（水）には開学60周年記念シンポジウム「60年目の追手門学院大学が示す『AIと共創する学び』」を開催する。1966年の開学以来、現在までに9学部3研究科を擁し、学生数1万人規模の総合大学へと発展してきた同大の歩みを振り返るとともに、未来社会に向けた大学の取り組みや抱負を発信していく。
【ポイント】
○追手門学院大学が2026年に開学60周年を迎え、記念事業を実施
○1966年の2学部体制から、9学部3研究科、学生数1万人規模の総合大学へ発展
○2026年9月9日（水）に60周年記念シンポジウムを開催。テーマは「60年目の追手門学院大学が示す『AIと共創する学び』」
○5月29日に全国版読売新聞への広告掲載。60周年特設サイトも設置
■追手門学院大学60周年特設サイト
https://www.otemon.ac.jp/60th
追手門学院大学は1966年、経済学部と文学部の2学部で開学。その後、社会の変化や教育ニーズに対応しながら学部・研究科の拡充を進め、キャンパス整備や教育環境の充実を図ってきた。
2026年現在、文学部、国際学部、心理学部、社会学部、法学部、経済学部、経営学部、地域創造学部、理工学部の9学部と3研究科を擁し、学生数は1万人規模の総合大学へと発展を遂げている。
開学60周年となる今年、記念事業として9月9日（水）に「60年目の追手門学院大学が示す『AIと共創する学び』」をテーマとして記念シンポジウムを開催する。
文系総合大学として歩んできた同大が、理工学部の開設を経て文理を越えた総合大学へと発展してきた経緯を踏まえ、AI時代を見据えた基調講演や新教育方針を紹介。あわせて、新校舎が開設されたキャンパス見学会や来場者との交流会なども予定している。
さらに、60周年を広く周知するため、卒業生団体である将軍山会と協働。5月29日に読売新聞全国版の朝刊に周年広告を掲載するとともに、60周年特設サイトも開設した。
同大では日本で初めて大学公式アプリに多機能型AIアドバイザー「OIDAI+」※ を搭載。これはじめとして、今後も教育DXの推進や文理を越えた教育の展開を進め、総合大学として教育・研究活動の充実を図っていく。
※履修、資格取得、留学、就職活動、課外活動の5つの活動に対してのAI提供を指す
国内主要大学の公式アプリを対象にした調査に基づく 2026年4月時点 ステラアソシエ株式会社調べ
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
○追手門学院大学が2026年に開学60周年を迎え、記念事業を実施
○1966年の2学部体制から、9学部3研究科、学生数1万人規模の総合大学へ発展
○2026年9月9日（水）に60周年記念シンポジウムを開催。テーマは「60年目の追手門学院大学が示す『AIと共創する学び』」
○5月29日に全国版読売新聞への広告掲載。60周年特設サイトも設置
■追手門学院大学60周年特設サイト
https://www.otemon.ac.jp/60th
追手門学院大学は1966年、経済学部と文学部の2学部で開学。その後、社会の変化や教育ニーズに対応しながら学部・研究科の拡充を進め、キャンパス整備や教育環境の充実を図ってきた。
2026年現在、文学部、国際学部、心理学部、社会学部、法学部、経済学部、経営学部、地域創造学部、理工学部の9学部と3研究科を擁し、学生数は1万人規模の総合大学へと発展を遂げている。
開学60周年となる今年、記念事業として9月9日（水）に「60年目の追手門学院大学が示す『AIと共創する学び』」をテーマとして記念シンポジウムを開催する。
文系総合大学として歩んできた同大が、理工学部の開設を経て文理を越えた総合大学へと発展してきた経緯を踏まえ、AI時代を見据えた基調講演や新教育方針を紹介。あわせて、新校舎が開設されたキャンパス見学会や来場者との交流会なども予定している。
さらに、60周年を広く周知するため、卒業生団体である将軍山会と協働。5月29日に読売新聞全国版の朝刊に周年広告を掲載するとともに、60周年特設サイトも開設した。
同大では日本で初めて大学公式アプリに多機能型AIアドバイザー「OIDAI+」※ を搭載。これはじめとして、今後も教育DXの推進や文理を越えた教育の展開を進め、総合大学として教育・研究活動の充実を図っていく。
※履修、資格取得、留学、就職活動、課外活動の5つの活動に対してのAI提供を指す
国内主要大学の公式アプリを対象にした調査に基づく 2026年4月時点 ステラアソシエ株式会社調べ
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/