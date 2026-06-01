追手門学院大学が開学60周年記念事業を展開 ― 9月9日に記念シンポジウムを開催するほか、新聞広告掲載や特設サイト設置などを実施

追手門学院大学が開学60周年記念事業を展開 ― 9月9日に記念シンポジウムを開催するほか、新聞広告掲載や特設サイト設置などを実施