株式会社しくみ（所在地：静岡県富士宮市、代表取締役：佐野圭吾）が運営する、良品食材の富士幻豚（ふじげんとん）を使用した、無添加の手作り加工品の定期便「おもいやり便」は、2026年5月20日家事代行・産後ケア施設・ケータリング事業者などを対象とした「おもいやり便 パートナー制度」を開始しました。 本制度は、地域で子育て家庭と接点を持つ事業者と連携し、保存料・発色剤・化学調味料などを一切使わずに仕上げた、手作りのソーセージ・ハム・ベーコンを、忙しいママたちの食卓へ届ける取り組みです。富士宮を起点に、子育て家庭を地域で支える「食の支援の輪」を広げていきます。

子育て家庭の食卓に、安心して選べる加工品を

「おもいやり便」は、現役の子育てママが「自分の子どもにも食べさせたい」と思えるものを届けたいという想いから生まれた、加工品の定期便です。 毎日の朝食やお弁当、忙しい日の一品として使いやすいソーセージやハム、ベーコンは、子育て家庭にとって身近な食材です。一方で、加工品には保存料・発色剤・化学調味料などが使われているものも多く、「子どもに安心して出せる加工品を選びたい」という声も少なくありません。 おもいやり便では、富士宮発のブランド豚「富士幻豚（ふじげんとん）」を使用し、素材の味を生かした加工品づくりに取り組んでいます。使用するのも厳選された、ヒマラヤ産ミネラル岩塩と沖縄の海水塩、山梨県白州町の水、オリジナル調合スパイスのみで、添加物や砂糖、小麦、余計な化学調味料などは一切使用していません。「子どもの口に毎日入るものだから、本当に安心できるものを」その想いから、素材の味だけで仕上げています。 商品ラインナップは、プレーンソーセージ、バジルソーセージ、ミニサイズのポークビッツ、ボロニアハム、燻製ベーコンなどを中心に展開。冷凍便で各家庭のペースに合わせて届けています。 2023年のサービス開始以来、富士宮を中心に子育て家庭へ届けられ、累計5万本以上の加工品を販売してきました。

4児の母の実体験から生まれた「おもいやり便」

開発の原点：不妊治療、アトピー、そして「将来を担う子どもたちのために」

開発者であるブランド代表の佐野水穂自身が、不妊治療を経て授かった子どもたちが、自身と同じくアトピーに悩まされた経験が原点にあります。「食べるもので、体は変わる」-その実感が、添加物に頼らない加工品づくりへの強い想いにつながりました。 2023年新たな命を授かるタイミングで、「我が子のためだけでなく、将来を担う子どもたちに、添加物のない食の選択肢を残したい」という想いから、おもいやり便は誕生しました。 ベースとなる豚肉は、富士宮で食の商社良品食材を営む夫が長年扱ってきたブランド豚「富士幻豚（ふじげんとん）」。 ミシュラン東京一ツ星「ピアットスズキ」鈴木弥平氏、「賛否両論」笠原将弘氏、「SALONE 2007」髙見博史氏、「IL TEATRINO DA SALONE」樋口敬洋氏、「BIODINAMICO」辻大輔氏、「リストランテ ラ・バリック トウキョウ」伊藤氏など、第一線の一流シェフから「他にはないトップクラスの美味しい豚肉」と高く評価される逸品です。 数十回の製品開発の試行錯誤ののち、「無添加だけど、素材の味だけでこれだけ美味しいものができた。だからこそ世に出してもっと多くの方に知って頂きたい」その思いから、商品化に至りました。 おもいやり便は、単なる食品の定期便ではなく、子育て家庭の毎日の食卓に寄り添い、忙しいお母さんの負担を少しでも軽くするための、ママと子どもたちの食と心の健康のために生まれた商品です。

家事代行・産後ケア・ケータリング事業者と連携

今回開始した「おもいやり便 パートナー制度」は、家事代行、産後ケア施設、助産院、ドゥーラ、ケータリング、フードトラック、子育て支援団体など、日常的にママや子育て家庭と接点を持つ事業者様を対象とした制度です。 パートナー事業者は、おもいやり便の商品を業務用として仕入れ、各事業の活動に合わせて活用できます。少しでも多くの、必要としているママへ届けるため、またおもいやりのバトンでつながる愛の循環を形にした制度です。

富士宮から、地域で子育て家庭を支える食の循環へ

おもいやり便はこれまで、富士宮を中心に口コミで広がってきました。 すでに、家事代行サービス あいのて様（ナーシングドゥーラⓇ）、かなのて。様、itoma様などの事業者様より、ご利用実績があるほか、ふじの宮助産院の同窓会ランチ、母力向上委員会主催のイベントランチ会などでも提供され、地域の子育て家庭に親しまれてきました。 今後は、まず富士宮市内でパートナー事業者との連携を広げ、家事代行・産後ケア・ケータリングなどの現場を通じて、子育て家庭へ無理なく届けていく予定です。

ブランド代表コメント

株式会社しくみ 良品食材ブランド代表 佐野 水穂

不妊治療、アトピー、食べるものを真剣に考える中で、富士幻豚を使った無添加ソーセージは、我が子のためだけでなく、孫たち、そして将来を担うすべての子どもたちに「無添加の安心の食の選択肢」を残したい、その一心で作りました。また、日々頑張るママたちに寄り添える、頼れる存在になれたらと思っています。 今回のパートナー制度を通じて、富士宮の信頼できる事業者の皆さまと一緒に、一人でも多くのママさんとその子どもたちの、心と身体の健康と笑顔のために、おもいやりをバトンして広めていきたいです。

おもいやり便 商品概要

商品名：おもいやり便 内容：完全無添加の手作りソーセージ、ハム、ベーコンなどの加工品定期便 主な商品：プレーンソーセージ、バジルソーセージ、ポークビッツ、ボロニアハム、燻製ベーコンなどの無添加加工品セット 特徴：保存料・発色剤・化学調味料など一切を使わず、富士幻豚の素材の味を生かした加工品 価格目安：おまかせ8パック 3,450円（2か月に1回コース）、6,900円（毎月コース） ※コース内容は、3セットまとめてコース、年間契約コース、2ヶ月に1回コースなど、ご家族の利用ペースに合わせて選択可能です。

パートナー制度概要

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制度名：おもいやり便 パートナー特別価格制度 開始日：2026年5月20日 対象：家事代行事業者、産後ケア施設、助産院、ドゥーラ、ケータリング事業者、子育て支援団体など 内容：業務用仕入れ、定期配送、紹介制度、紹介特典 活用例：家事代行時の作り置き、産後ケア施設での食事提供、ママ向けイベントランチ、子育て家庭へのギフト、定期便紹介など 対象エリア：静岡県富士宮市を中心に展開を開始

会社概要

会社名：株式会社しくみ 代表者：代表取締役 佐野 圭吾 所在地：静岡県富士宮市東町30-5-905 設立：2013年10月 資本金：300万円 事業内容：食品D2C事業、マーケティング支援、地域事業支援、仕組み化支援 おもいやり便：https://funnel.omoiyari-bin.com/p/4 富士幻豚／良品食材：https://www.fujigenton.com/

本件に関するお問い合わせ

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株式会社しくみ 良品食材 おもいやり便 担当：河本/大畑 Email：info@omoiyari-bin.com 0544-29-6123