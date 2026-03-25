スーパー銭湯発祥の温浴施設「竜泉寺の湯」や、サウナシュラン受賞の温浴ブランド「スパメッツァ」を展開するオークランド観光開発株式会社(本社：愛知県春日井市、代表取締役：松永明子)は、2026年3月28日(土)11:00、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」に都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」をオープンします。





サウナメッツァ大井町トラックス(SAUNA METSA OIMACHI TRACKS)





本施設には、日本初となる「トラムサウナ」をはじめ、希少なケロやウェスタンレッドシダーなどの天然木を贅沢に使用した、上質で洗練されたサウナ空間を備えています。加えて、お風呂ゾーンでは温温・温冷・冷冷の3つの交代浴を楽しめる設計とし、多彩なリカバリー体験を提供します。

サウナ・スパを中心に、休息・仕事・セルフケアの時間を組み合わせながら、上質な設備と設えに包まれて心身のコンディションを整える、都市型ウェルネススパです。





働き、移動し、考え続ける都市生活の中で、心身を整える時間の価値はますます高まっています。本施設は、日常の延長線上で無理なく取り入れられる“都市のリカバリーステーション”として、サウナの新たな価値を提案します。

駅直結の利便性のもと、通勤前後や仕事帰り、外出の合間にも立ち寄れる環境に、上質な癒やしとセルフケア機能を融合。都市で働く人の毎日に寄り添いながら、心身を整える新しい都市型スパ体験を提供します。





都市で働く人に、“リカバリー習慣”を。





サウナメッツァは、都市生活者のコンディションを日常的に整える、新たな拠点となることを目指します。









【施設紹介(サウナ・スパエリア)】





■日常をリセットする旅へ。日本初「トラムサウナ」

大井町駅の車両基地に隣接する立地から着想を得た、日本初の『トラムサウナ』。

木製トラム(路面電車)の車内を再現した空間で、座席に設置されたボタンを押すと蒸気が立ち上がり、まるで車両がゆっくりと走り出すような演出が始まります。それは日常という軌道をひととき離れ、自分自身を取り戻すリセットの合図。





内装全てに「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを使用。熱を帯びることで解き放たれるスパイシーな芳香が都会の喧騒を忘れさせ、深いリフレッシュへと導きます。車窓に漂う旅情を感じながら呼吸を整える「ショート・トリップ」。サウナを出る時、あなたはクリアな視界で、再び日常へ軽やかに戻っていけるはずです。





路面電車の車内を再現した日本初のサウナ「トラムサウナ」





■聖地の記憶を宿す、幻の「ウォーリュ・ケロサウナ(Woyly Kelo Sauna)」

「木の宝石」と称される希少材ケロ。

その故郷は、「ロシアのストーンヘンジ」とも呼ばれる神秘の聖域・ヴォットヴァーラ山です。雷や極寒の猛威にさらされ、奇妙にねじれながら立ち枯れた木々が並ぶ幻想的な風景で知られています。そこで樹齢200年のパインが、さらに100年の時を経て磨かれた「幻の木材」ケロを、座面から壁面まで贅沢に使用しました。





独自構造「ウォーリュ(Woyly)」により、壁面を伝う水がケロに触れるたび、芳醇な木の香りが空間に広がります。柔らかな輻射熱に包まれながら、森の静寂を感じるような環境で自らの呼吸と向き合うひととき。大自然の営みを感じながら、心身を深くリカバリーへと導くメディテーション・サウナです。





希少ケロ材を贅沢に使用した「ウォーリュ・ケロサウナ」





■森の香りと熱を編み上げる「Woven Sauna」(女性)

「Woven(編む)」の名を冠したこのサウナは、植物の生命力と温もりが調和する空間です。





天井から吊るされた網かご(Woven)やフラスコには、厳選されたハーブや薬草、木や草、花をあしらい、立ちのぼる蒸気がその香りを丁寧にすくい上げ、空間全体へとやさしく広がっていきます。





森を歩くと、花が咲き、草が揺れ、木々が香る。

単一ではない、重なり合う自然の香り。

その空気感を、そのまま再現しました。





内装には「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを贅沢に使用。

甘く落ち着いた木の香りと、薬草のみずみずしさが重なり合い、日々の緊張でこわばった心身をやさしく解きほぐします。





木と薬草の香りに包まれる女性サウナ「Woven Sauna」





【多彩な入浴体験を楽しめる温浴ラインナップ】

サウナメッツァでは、サウナだけでなく入浴による心身のコンディションを整える体験も大切にし、多彩な温浴設備を備えています。浴室の湯舟やカランには、肌あたりのやさしい軟水を使用しています。





温冷交代浴に欠かせない「熱湯」をはじめ、自分だけの贅沢な時間を楽しめるパーソナル湯舟「美泡の壺」、浴槽全体から湧き出す無数のミクロの泡が肌をやさしく包み込む「泡の湯」など、さまざまなお風呂を楽しむことができます。

水風呂は、男性浴室に10℃未満のシングル水風呂を含む2種類、女性浴室には1種類を用意。

いずれも中腰の姿勢で肩までしっかり浸かれる設計とすることで、全身を均一に冷却し、爽快なクールダウンを味わえます。

さらに、ととのいスペースには人気のオリジナルチェア「スーパーととのいチェア」を設置。

好みに合わせてゆったりと身体を休めながら、サウナ後の余韻を楽しむことができます。





光と湯が織りなすスパエリア

浴槽全体から発生する泡が身体を包み込む「美泡の壺」

温冷交代浴を楽しめる熱湯と水風呂(女性エリア)





【サウナメッツァが提案する「3つの交代浴」】

サウナメッツァでは、サウナに加えて温度の異なる湯船や水風呂を組み合わせた「3つの交代浴」を提案しています。短時間でも身体のコンディションを整えやすく、仕事帰りや外出の合間など都市生活のすき間時間にも取り入れやすい入浴スタイルです。





男女それぞれの設備に応じて、以下の交代浴を楽しむことができます。





・温温交代浴

湯温の異なるお風呂を行き来することで、身体をやさしく温めながらリラックスできる入浴スタイル。穏やかな温かさに包まれながら、ゆったりと身体を整えることができます。





・温冷交代浴

熱湯と水風呂を交互に行き来することで、温度差による刺激と爽快感を楽しめる入浴スタイル。関西の温浴文化としても親しまれています。





・冷冷交代浴(男性浴室)

温度の異なる2つの水風呂を連続して利用することで、深い冷たさと穏やかな冷たさを体感できる入浴スタイル。身体がふわりと軽くなるような独特の爽快感を味わえます。









【ワークと休息をつなぐ空間「WORK & REST」】

サウナ後のクリアな思考状態を活かし、そのまま仕事へと移行できる新しいワークスタイルを提案する空間です。壁面には、自動車の防音技術を応用した吸音シート「のどかな葉」を採用し、周囲の音を気にせず集中できる環境を整えています。

Free Wi-Fiと電源を備えた個人ワークスペースを11席用意し、サウナ後の休息とワークをシームレスにつなぐ環境を提供します。





サウナ後にくつろげるリラックスエリア

Wi-Fi・電源完備のワークスペース





【サ飯と“サウナ後の一杯”を楽しむ「WELL + CRAFT」】

系列施設「スパメッツァ」で人気のサ飯メニューに加え、食のクリエイティブユニット enwonder(エンワンダー)とコラボレーションした、“サウナ後の一杯”をテーマにしたオリジナルクラフトサワー「OYTO(オイト)」を提供します。高知県産生姜に奄美大島の野草「くび木」とスパイスを合わせた、“追いととのい”のジンジャー焼酎サワーです。

多彩なドリンクとフードを通じて、サウナ後の余韻をゆったりと楽しめる時間を提供します。





カフェ＆ラウンジ「WELL + CRAFT」





【快適な滞在を支える館内アイテム】

・TENTIALとコラボしたオリジナル館内着

オリジナル館内着「MIGARU Tech Sweat Poncho」を導入。

TENTIALのテックスウェットに用いられる軽量でストレッチ性のあるダンボールニット素材を採用した特別仕様のポンチョで、サウナ後も快適に過ごせる軽やかな着心地が特長です。





TENTIALとコラボしたオリジナル館内着





またコワーキングエリアには、同ブランドのコンディショニングアイテム 「BAKUNE Blanket」を設置し、休息やワークの時間をより快適に過ごせる環境を整えています。









・ReFa最新モデルを備えた充実のパウダールーム

男女浴室のシャワーヘッドおよびパウダールームのヘアドライヤーには、美容ブランドReFa(リファ)の最新モデルを採用





ReFaを備えたパウダールーム





【クリエイティブパートナー】

■TTNE ととのえ親方がプロデュースするサウナ空間

本施設の男女サウナ室は、プロサウナー兼サウナビルダー「ととのえ親方」こと松尾大氏 がプロデュース。サウナクリエイティブ集団 TTNEが監修し、日本初となる体験型サウナ「トラムサウナ」をはじめ、それぞれ異なるコンセプトを持つサウナ空間を設計しています。





ととのえ親方(松尾大)｜TTNE





■BEAMS DIRECTORS BANK監修のオリジナルユニフォーム

スタッフユニフォームは、BEAMS DIRECTORS BANKに所属するビームス シニアクリエイティブディレクター 南馬越一義氏の監修のもとデザイン。施設のコンセプトに合わせた上質で洗練された装いとし、空間全体の世界観とホスピタリティを表現しています。





南馬越一義｜BEAMS DIRECTORS BANK





■ミューラルアーティスト OVER ALLs による壁画アート

エントランスと飲食エリアには、国内外で活躍するミューラルアーティスト OVER ALLs による、“癒しの循環”をテーマにした壁画を展開。泉の女神と自然の風景をモチーフに、サウナメッツァのコンセプトに合わせて描き下ろされた作品です。





生命の源である泉と女神を描いたエントランスアート

OVER ALLs｜ミューラルアーティスト(赤澤岳人［左］／山本勇気［右］)





■食のクリエイティブユニット enwonder とのコラボレーション

食のクリエイティブユニット「enwonder」とのコラボにより、“追いととのい”をテーマにしたクラフトサワー「OYTO(オイト)」が誕生。第一弾は、高知県産生姜と奄美大島の野草「くびき」を使った焼酎サワーで、サウナ後の余韻を深める一杯です。





食のクリエイティブユニット「enwonder」





■都市のくらしに寄り添う、大井町駅直結という立地

本施設は、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」内の商業フロアに位置します。

飲食店やショップ、オフィスが集まり、働く人や来街者が日常的に行き交う都市の生活動線上にある場所です。





大井町は、都心へのアクセスと生活利便性を兼ね備え、ビジネスパーソンをはじめ多くの人が行き交うエリアでもあります。その一方で、仕事や移動の合間に心身を整える時間を確保することは容易ではありません。そこで本施設では、通勤前後や仕事帰りなど、日常の延長線上で気軽に立ち寄れる都市型スパとして、サウナを中心に休息やセルフケアの時間を提案します。





品川・大井町エリアで働く人々の新しいリカバリー拠点として、駅直結という立地を活かし、都市生活の中で自然に取り入れられる新しいサウナの過ごし方を発信していきます。





大井町駅に隣接する「東京総合車両センター」





【店舗情報】

店舗名 ： サウナメッツァ大井町トラックス

オープン日： 2026年3月28日(土)11:00

所在地 ： 〒140-0005 東京都品川区広町2丁目1番3号

OIMACHI TRACKS HOTEL & RESIDENCE TOWER 4階

アクセス ： 大井町駅直結

営業時間 ： 朝6:00～翌深夜2:00(最終入館1:00)

休館日 ： 不定休

Instagram ： https://www.instagram.com/sauna.metsa.oimachi/

X ： https://x.com/saunametsa









【オークランド観光開発株式会社について】

オークランド観光開発株式会社は、1989年に愛知県名古屋市守山区竜泉寺に、日本で初めて「スーパー銭湯」と名付けた温浴施設を開業し、現在のスーパー銭湯ビジネスモデルの原型を築いた企業です。





また、2000年には人工炭酸泉の健康の寄与に着目し、日本で初めて直営温浴施設6店舗すべてに炭酸泉を導入。後の炭酸泉ブームの火付け役となりました。

現在は、東北エリア1店舗、関東エリア5店舗、愛知県2店舗を展開しています。

全国の革新的なサウナ施設を表彰する「サウナシュラン(SAUNACHELIN)」では、2022年に「スパメッツァおおたか」が全国第1位、2023年には「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯」が全国第4位を受賞しました。また、「2025年 ニフティ温泉 年間ランキング」(全国22,821施設対象)では、「竜泉寺の湯 草加谷塚店」が全国第2位、「横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯」が第3位、「湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯」が第6位に選出されるなど、複数施設が毎年全国上位にランクインしています。

今後も温浴・サウナを通じて、人々の心身を整える入浴文化の発信と、時代のニーズに合わせた温浴体験の進化に取り組んでいます。