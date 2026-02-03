ホテルグリーンプラザチェーンは、2026年4月から2027年3月末までのご宿泊予約について、2026年2月3日10:00より公式WEBサイトにて受付を開始いたしました。2026年のゴールデンウィークや夏休みを早めに計画したいご家族にぴったりのタイミングです。公式サイトから会員登録のうえご予約いただくと、通常料金から 5％オフ でご利用いただけます。

■2026年度 宿泊予約 受付概要

• 受付開始日：2026年2月3日• 公式WEBサイト：10:00～／電話予約受付：12:00～• 対象宿泊期間：2026年4月1日～2027年3月31日※「ホテルグリーンプラザ白馬」「ホテルグリーンプラザ軽井沢」のスキーシーズン（2026年12月1日～2027年3月31日）は対象外。当該期間の販売開始は 2026年7月頃を予定 しています。

■ホテルグリーンプラザチェーンのご紹介

▼ホテルグリーンプラザ軽井沢｜軽井沢おもちゃ王国オフィシャルホテル「ウェルカムベビーのお宿」認定宿で、赤ちゃんとのはじめての旅行でも安心。軽井沢おもちゃ王国の目の前に位置し、ファミリー向け設備も充実した、気軽に楽しめるリゾートホテルです。夕食は、上州・信州の味覚を楽しめる約50種の和洋中バイキング。キッズメニューや離乳食の用意もあり安心して楽しめます。ご宿泊予約はこちら（https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=2342655db2130b42c591b8614dbf5296&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2026yoyakuZ10）から受け付けています。住所：〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277公式WEB：https://www.hgp.co.jp/karuizawa/電話番号：0570-091-489（10時～18時）

▼ホテルグリーンプラザ箱根箱根随一の大自然に抱かれ、雄大な富士山の眺望に心癒される絶景露天風呂が自慢。湯船に浸かりながら富士山を望める贅沢な温泉と、芦ノ湖にも近い観光拠点として便利な立地が魅力です。夕食は寿司や天婦羅を出来たてで味わえる、約50種のプレミアムビュッフェをご用意しています。ご宿泊予約はこちら（https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=963165c154bb6b9ff464f62d2f942a34&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2026yoyakuZ11）から受け付けています。住所：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2公式WEB：https://www.hgp.co.jp/hakone/電話番号：0570-092-489（10時～18時）

▼ホテルグリーンプラザ鴨川房総の海の幸を楽しめる海鮮ディナーバイキングがファミリーに大人気の海辺リゾート。握り寿司や新鮮な刺身、なめろうなど約50種類の料理を出来たてで味わえます。鴨川シーワールドへ車で約10分、夏季限定プールや磯遊びなど家族で楽しめる滞在が魅力です。ご宿泊予約はこちら（https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=d799d5e07eb42b937f7c3a2d5e4f63a9&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2026yoyakuZ14）から受け付けています。住所：〒299-5503 千葉県鴨川市天津3289-2公式WEB：https://www.hgp.co.jp/kamogawa/電話番号：0570-071-489（10時～18時）

▼ホテルグリーンプラザ白馬白馬のグリーンシーズンは、イングリッシュガーデンなど高原の自然に癒される爽やかなリゾート。森の中でアクティブに楽しめる「コルチナ・アドベンチャーランド」や、北アルプス山麓の地下1,221mから湧き出る自家源泉の温泉、サウナを備え、自然の中でリフレッシュしたいご家族の滞在におすすめです。ご宿泊予約はこちら（https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=0c3f6cb81711fde7785b58bdc2200c0d&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2026yoyakuZ01）から受け付けています。住所：〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1公式WEB：https://www.hgp.co.jp/hakuba/電話番号：0570-097-489（10時～18時）

▼ホテルグリーンプラザ東条湖｜東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテル「ウェルカムベビーのお宿」認定のファミリールームを備え、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できるリゾートホテル。館内には国産材100％の遊具やおもちゃで遊べるキッズスペースがあり、安心・安全にお過ごしいただけます。夕食は、和洋中50種類以上の料理を楽しめるファミリーディナーバイキングをご用意しています。ご宿泊予約はこちら（https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=457e3abb2acd0d6d6ba89f49f5eaf28b&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2026yoyakuZ20）から受け付けています。住所：〒673-1412 兵庫県加東市廻渕字東山317公式WEB：https://www.hgp.co.jp/tojoko/電話番号：0570-061-489（10時～18時）

▼ホテルグリーンプラザ浜名湖夕食バイキングで楽しめる鰻の食べ放題が名物の湖畔リゾート。鰻の蒲焼や鰻ご飯、地元食材を取り入れた和洋中メニューなど、浜名湖ならではの味覚を堪能できるディナーバイキングが好評です。全室浜名湖ビューの客室と、湖を一望できる開放感あふれる絶景露天風呂温泉も魅力。浜名湖パルパル、はままつフラワーパークへのアクセスも良好です。ご宿泊予約はこちら（https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=cce9a196409b11abcaa97374417196fe&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2026yoyakuZ13）から受け付けています。住所：〒431-1401 静岡県浜松市浜名区三ケ日町佐久米1038公式WEB：https://www.hgp.co.jp/hamanako/電話番号：0570-071-489（10時～18時）

■ホテルグリーンプラザチェーンについて

全国にリゾートホテルを展開するホテルグリーンプラザチェーン。ファミリー向けリゾートから温泉リゾートまで、多様なニーズに対応した宿泊施設を運営しています。会社名：株式会社安達・グリーンワールド（ホテルグリーンプラザチェーン）所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル6F公式WEB：http://www.hgp.co.jp/