ワナビーアカデミーの「実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース」が、経済産業省・厚生労働省から認定を受けました。
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）が運営するWannabe Academy（ワナビーアカデミー）は、同スクールが運営する「実務経験が積めるWebデザイン×Weｂマーケティングコース」が経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座」（Reスキル制度）及び、厚生労働省による「専門実践教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座」に認定を受けました。これにより、受講生は一定の条件を満たすことで最大80％＊の受講費の助成を受けながら、実践的なWebデザイン×Ｗebマーケティングスキルを身につけることが可能です。
今後もみなさまの「なりたいを、あきらめない。」を支援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332874&id=bodyimage1】
■「第四次産業革命スキル習得講座認定制度（Reスキル制度）」について
IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。
■「専門実践教育訓練給付金」について
教育訓練給付金とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
〇受講修了後、以下の条件を満たすことで最大80%給付を受けることができます。
● 受講修了後に申請を行うことで、教育訓練経費の50%を給付
● 修了1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されている場合には20%を追加給付
● 訓練前後で賃金が５％以上上昇した方には、教育訓練経費の10％を追加給付
※詳細についてはお近くの公共職業安定所へご確認ください
※当スクールでも制度概要についてご説明をさせていただきます
【Wannabe Academyについて】
「実務経験が積めるスクールは少ない」そんな声に応え、Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）では実践主義を貫いています。本校は、完全未経験からでもWebマーケティングの実務スキルが身につく実践型スクールです。3ヶ月の基礎学習に加え、2ヶ月の実地研修を通じて、Google Analytics 4によるWebサイト分析やWeb広告の運用など、実務で通用する力を養成。Googleアナリティクス資格やGoogle広告認定資格の取得も可能です。
実務経験豊富な現役講師が指導を担当し、個別補講も回数無制限で対応しています。さらに、生成AIやデザイン、動画編集などのスキルも取得できます。一定条件を満たせば、受講料の最大100%のキャッシュバックされる制度も用意されており、コストを抑えて学びたい方にも最適です。
無料個別相談会を随時開催しております。興味がある方は、以下のリンクよりお申し込みください。
https://shareway.jp/wannabe_web/
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
