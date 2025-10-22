韮崎市では、「武田の里 にらさき」ぐるっと韮崎スタンプラリー第4弾を開催しています。

本イベントは、韮崎市内の観光施設や飲食店、温泉・宿泊・体験施設などをめぐりながら、地域の魅力を楽しめるスタンプラリーです。

















期間中、対象施設を3カ所以上利用しスタンプを集めて応募すると、抽選で韮崎市の特産品をプレゼント！

訪れるたびに新しい発見がある韮崎を、この機会にぐるっと巡ってみませんか。

■開催概要

名称：「武田の里 にらさき」ぐるっと韮崎スタンプラリー 第4弾

内容：市内の対象施設をめぐりスタンプを3つ集めて応募すると、抽選で特産品をプレゼント

対象施設：韮崎市内の飲食店、土産・物産店、温泉・宿泊・体験施設など 計80ヶ所

スタンプラリー対象施設一覧

実施期間：令和7年3月29日(土曜日)～令和8年1月6日(火曜日)

■応募方法

対象施設を利用してスタンプを集める（3カ所以上）

・飲食店・土産・物産店：500円以上の利用

・温泉・宿泊・体験等：施設利用

応募用紙に必要事項を記入のうえ、応募箱または郵送で応募

抽選で韮崎市の特産品をプレゼント

※スタンプラリーの用紙は、スタンプラリー対象店舗または韮崎市観光協会窓口に用意しております。

■お問い合わせ先：(一社)韮崎市観光協会

電話番号：0551-22-1991

詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/8262.html

韮崎市の魅力を紹介｜オステリア菜²（おすてりあなな）♪









地場産野菜・有機野菜をふんだんに取り入れたイタリアンで、体に優しく、ボリュームも満点、良心価格のディナーコースが特にオススメです。

オーナーシェフこだわりのワインのラインナップも必見です。

住所：〒407-0014 韮崎市富士見1-6-18

電話番号：0551-23-7620

営業時間：11時30分～13時30分（L.O）

18時～20時（L.O）

定休日：火曜日、不定休有

詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/gurume/8606.html