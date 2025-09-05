¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡Û9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¥áー¥«ー¡ÊAirbike¡Ë»î¾è²ñ¡õÄ¾Çä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¿·¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌ¤»ÈÍÑ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¼Ö¤¬59,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡ª¤½¤Î¾ì¤Ç»î¾è¡¦¹ØÆþ¡¦»ý¤Áµ¢¤ê¤âOK¡ª
ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤ÎÄ¾Çä¤È»î¾è¤ò¹Ô¤¦¡ÖSantasan¼«Å¾¼Ö´Û¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÆüËÜ¥¿¥¤¥¬ーÅÅ´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÎ×»þ±Ä¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢»î¾è²ñ¡õÆÃ²ÁÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÊ¿Æü¤Î¤ß±Ä¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤ËÅÚÍËÆü¸ÂÄêOPEN¡£
¼«¼ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Î¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢Airbike¤ÎÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Î»î¾è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÆþ¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢°Ê²¼¤ÎÃÏ°è¤Ø¤ÏÇÛÁ÷¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤Ê¤éÁ´¼Ö¼ï1,000±ß³ä°ú¡Ê¿·¼Ö¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¼ÖÅ¬±þ¡Ë¤È¡¢Ä¾Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329007&id=bodyimage1¡Û
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:45～13:00¡Ê¢¨±«Å··è¹Ô¡Ë
²ñ¾ì¡§ Santasan¼«Å¾¼Ö´Û¡Ê¹âÄÐ»Ô¿Ü²ìÄ®57-4¡¿ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ーÆâ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ºåµÞ¡Ö¹âÄÐ»Ô±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó30Ê¬¡¿¥Ð¥¹Ää¡Ö½ÕÆüÄ®¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§ Âç·¿Ãó¼Ö¾ì´°È÷
»²²ÃÈñ¡§ Æþ¾ì¡¦»î¾èÌµÎÁ
ÌÜ°õ¡§ ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖAirbike¡×¤ÎÇò¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¬Ìó15ËÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329007&id=bodyimage2¡Û
¡ý bicycle-209assist¡Ê20¥¤¥ó¥Á¡Ë
¾®ÊÁ¤ÊÊý¡¦¤´Ç¯ÇÛ¤Ë¤â°Â¿´¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡ÊÊ¿ÃÏÁö¹Ô½Å»ë¡Ë
¿·¼Ö²Á³Ê¡§67,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡§59,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ý bicycle-211assist¡Ê26¥¤¥ó¥Á¡Ë
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë
¿·¼Ö²Á³Ê¡§67,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡§59,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ý bicycle-212assist¡Ê20¥¤¥ó¥Á¡¦¿··¿¡Ë
2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¡ª¶¯ÎÏ¥âー¥¿ー¡õPanasonic¥»¥ëÅëºÜ¤ÎºäÆ»ÂÐ±þ·¿
¿·¼Ö²Á³Ê¡§79,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡§71,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ý bicycle-213assist¡Ê26¥¤¥ó¥Á¡¦¿··¿¡Ë
ÏÃÂê¤Î¡ÖÂÃå¤¯¥â¥Ç¥ë¡×¡ªºäÆ»¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¡õ·ÚÎÌ·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅëºÜ
¿·¼Ö²Á³Ê¡§85,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡§77,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¼Ö¤È¤Ï¡©
Å¸¼¨ÉÊ¤ä»î¾è¼Ö¡¢¾®¥¥º¤¢¤ê¤ÎÌ¤»ÈÍÑ¼Ö¤Ê¤É¡¢ÀÇ½¤Ë¤ÏÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼Ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¸Â¤ê¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇÛÁ÷²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¡ÊÍ×ÁêÃÌ¡¿ÍÎÁ¡Ë
¹âÄÐ»Ô¡¦ÅçËÜÄ®¡¦°ñÌÚ»Ô¡¦ÀÝÄÅ»Ô¡¦ËÃæ»Ô¡¦Ì§ÌÌ»Ô¡¦ÃÓÅÄ»Ô¡¦¿áÅÄ»Ô¡¦ËçÊý»Ô¡¦¿²²°Àî»Ô¡¦Ìç¿¿»Ô¡¦¼é¸ý»Ô
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329007&id=bodyimage3¡Û
¢£ Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§Santasan¼«Å¾¼Ö´Û
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¿Ü²ìÄ®57-4¡ÊÆüËÜ¥¿¥¤¥¬ーÅÅ´ïÊªÎ®¥»¥ó¥¿ーÆâ¡Ë
ÅÅÏÃ¡§072-672-7653¡ÊÆüËÜ¥¿¥¤¥¬ーÅÅ´ïÆâ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚÍË 9:45～13:00¡Ê¿å¡¦Æü¡¦½Ë¤ÏµÙ¶È¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.takatsuki.santasan.net
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://kite.santasan.net
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
ÆüËÜ¥¿¥¤¥¬ーÅÅ´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Santasan¼«Å¾¼Ö´Û
TEL¡§072-672-7653
Email¡§santasan@santasan.net
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329007&id=bodyimage4¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329007&id=bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÆüËÜ¥¿¥¤¥¬ーÅÅ´ï³ô¼°²ñ¼Ò
