¡Ú»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ûáã¤ì¤ë¿É¤µ¡íÇ»¸üËãíå¤Ä¤±ÌÍ¡í～ÌôÁ·É÷～¤¬¿·È¯Çä¡ª
50Å¹ÊÞÃ£À®µÇ°¾¦ÉÊÂè2ÃÆ¤Ï¡¢¸·Áª¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¼«Ëý¤ÎÇ»¸ü¥¹ー¥×¤Ç¿©¤Ù¤ëÌôÁ·¤Ä¤±ÌÍ¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ôー¥¥Ã¥Á¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾åÃÝÉ§¡Ë»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ôー¥¥Ã¥Á¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹ »°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë50Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3/24(·î)～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢50Å¹ÊÞµÇ°¤Î¸ÂÄê5¾¦ÉÊ¤ò¡¢Ìó3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤êÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
4·î14Æü¡Ê·î¡Ë³«»Ï¤ÎÂè2ÃÆ¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Covid-19Î®¹ÔÅö»þ¤Î±Ä¶È½Ì¾®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¸¸¤Î¾¦ÉÊ¡É¡ØÇ»¸üËãíå¤Ä¤±ÌÍ～ÌôÁ·É÷～¡Ù¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£50Å¹ÊÞµÇ°¾¦ÉÊ Âè2ÃÆ¡ØÇ»¸üËãíå¤Ä¤±ÌÍ ～ÌôÁ·É÷～¡Ù³µÍ×
Ç»¸üËãíå¤Ä¤±ÌÍ～ÌôÁ·É÷～¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2020Ç¯¤ËÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Covid-19¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¸¸¤Î¾¦ÉÊ¡É¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¸·Áª¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡ÊÈ¬³Ñ¤ä¡¢²ÖÜ¥¡¢»³Ü¥¡¢Åâ¿É»Ò¡¢À¸Õª¤Ê¤É¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤á¤¸¡¢¤¤¯¤é¤²¡¢¥¯¥³¤Î¼Â¤Ê¤ÉÌôÁ·²ÐÆé¤ò´¶¤¸¤ë¡ÉÇ»¸üËãíå¤Ä¤±ÌÍ¡É¤¬¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÆÃÀ½ÌÍ¤¬¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Ä¤±¥À¥ì¤ÈÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¤Ä¤¿©¤Ù±þ¤¨¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
À¸Õª¤¬¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤éÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
áã¤ì¤ë¿É¤µ¤È¿¼¤¤¥³¥¯¡¢»Ý¤ß¤È¿É¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¹ñÆâ¤Î»°ÅÄÀ½ÌÍ½êÁ´Å¹
¢¡ÈÎÇä²Á³Ê¡¡1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§4·î14Æü¡Ê·î¡Ë～4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Ç»¸üÆÚ¹üµû²ð¥¹ー¥×¤¬ ¶ËÂÀÌÍ¤ËÍí¤ß¡¢»Ý¤µ¶Ë¤Þ¤ë¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿æ¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÚ¹ü¤Èµû²ð¤Î»ÝÌ£¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡ÖÇ»¸üÆÚ¹üµû²ð¥¹ー¥×¡×¡£¥¹ー¥×¤È¤ÎÁêÀ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¾®ÇþÊ´¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹á¤ê¡¦¥³¥·¶¦¤ËÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¶ËÂÀÌÍ¡£[ÊÂ¡¦Ãæ¡¦Âç]¤Î£³¥µ¥¤¥º¤¬Æ±°ìÎÁ¶â¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤È¥³¥·¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆÃÀ½¶ËÂÀÌÍ
¼«Ëý¤Î¶ËÂÀÌÍ¤Ï¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¾®ÇþÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤½¤ÎÆü¤Î²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ã¿åÎ¨¤òÊÑ¹¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÄó¶¡»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌÍ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢è§¤Ç¤ë»þ´Ö¤òÄ´À°¡£è§¤Ç¾å¤¬¤ê¤òÎä¿å¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÃÆÎÏ¤È¤Î¤É±Û¤·¡¢ÌÍËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿ Ç»¸üÆÚ¹üµû²ð¥¹ー¥×
ÆÃÀ½¤ÎÇ»¸ü¤Ä¤±½Á¤Ï¡¢¶Å½Ì¤·¤¿ÆÚ¹ü¤Èµû²ð¤Î»ÝÌ£¤È¡¢¸·Áª¤·¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©ºà¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¡£¥¹ー¥×¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹©Äø¤ËÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¥¹ー¥×¤ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£
¢¡¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹ »°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¤Ï2008Ç¯¤ËÅìµþ¹Á¶è¤Î»°ÅÄ¤Ë1Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2025Ç¯3·î¸½ºß¡¢Á´¹ñ50Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¡É¤Ç¤¹¡£¤Ä¤±ÌÍÉáµÚ¤ÎÅÁÆ»»Õ¤È¤·¤Æ²¦Æ»¤Î¡ØÇ»¸üÆÚ¹üµû²ð¤Ä¤±ÌÍ¡Ù¤ÎÂ¾¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¤Ä¤±ÌÍ¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤êÌ¾Êª¤Î¡ØÅâÍÈ¤²¡Ù¤ÏÂè11²ó¡õÂè16²ó¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥êÅìÆüËÜ¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ìÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¤äYouTube¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êーÀìÌçÅ¹¡Ø½ÐÁ°»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¡Ù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ôー¥¥Ã¥Á¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡ ¡§ 1994Ç¯7·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ 150-0021ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2-6-11 Àî¾å¥Ó¥ë2£Æ
½¾¶È°÷¿ô¡¡ ¡§ 1,500Ì¾(Àµ¼Ò°÷200Ì¾¡¢¥Ñー¥È¥Êー1,300Ì¾)¡¡¢¨2024Ç¯11·î»þÅÀ
ÂåÉ½ ¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¾å¡¡ÃÝÉ§
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§ °û¿©Å¹¤ÎÁí¹ç³«È¯µÚ¤Ó±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ http://www.mpkitchen.co.jp/
Tel¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 03¡¾3770-0077
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
»°ÅÄÀ½ÌÍ½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://mita-seimen.com/
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡§ https://ec-mpkitchen.shop/
Twitter¡¡ ¡§ https://twitter.com/mitaseimen
Instagram¡§https://www.instagram.com/mita.seimen_official/
YouTube ¡§https://onl.bz/8GpUSa4
TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@mita.seimen_official