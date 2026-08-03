爆食夫婦がローソンのパンを徹底比較！毎日の朝食が変わる「絶対に買うべき」激ウマ商品はこれ
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が「【ローソン】コンビニ3社のパンを食べ比べた結果、まさかのNo.1が決まりました…」を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃんがローソンのパン全18種類を食べ比べし、最も美味しいナンバーワンの商品を決定する様子が収められている。
動画内で2人は、ローソンで販売されている「もっちチョコパン」や「てりやきハンバーガー」など、多種多様なパンを次々と試食。味や食感、具材のボリュームなどを独自の視点で率直に評価していく。
中でも特に高評価だったのが「欧風カレーパン」だ。2人は「パンのふんわりもっちり感と、カレーの程よい甘みが絶妙」「牛肉の風味もめちゃくちゃする」と絶賛し、文句なしの高評価を獲得した。また、「もっちドーナツこしあん」については「もっちりしている」と食感を高く評価。さらに「ダブルホイップクロワッサン」では、溢れんばかりのクリームの量に驚きつつ、「生地の塩味がかなり美味しい」と甘みと塩味のバランスの良さを指摘した。
検証を通じてローソンのパン全体の傾向を分析し、「もっちり、ねっとりした食感のパンがすごく美味い」と独自の哲学を披露。さらに、様々なパンを製造しているメーカーにも着目し、山崎製パンの技術力の高さにも驚きの声を上げている。
全18種類を食べ終え、いよいよNo.1を発表する場面で、2人は「欧風カレーパン」をローソンの1位に選出。しかし、本当の全体1位に選んだ「もっちりとしたパニーニ ハムチーズ」が実はファミリーマートの商品だったというまさかの結末も飛び出した。ローソンのパン選びに迷った際は、このレビューを参考に「もっちり感」を重視した商品や「欧風カレーパン」を手に取ってみるのが正解だ。
動画内で2人は、ローソンで販売されている「もっちチョコパン」や「てりやきハンバーガー」など、多種多様なパンを次々と試食。味や食感、具材のボリュームなどを独自の視点で率直に評価していく。
中でも特に高評価だったのが「欧風カレーパン」だ。2人は「パンのふんわりもっちり感と、カレーの程よい甘みが絶妙」「牛肉の風味もめちゃくちゃする」と絶賛し、文句なしの高評価を獲得した。また、「もっちドーナツこしあん」については「もっちりしている」と食感を高く評価。さらに「ダブルホイップクロワッサン」では、溢れんばかりのクリームの量に驚きつつ、「生地の塩味がかなり美味しい」と甘みと塩味のバランスの良さを指摘した。
検証を通じてローソンのパン全体の傾向を分析し、「もっちり、ねっとりした食感のパンがすごく美味い」と独自の哲学を披露。さらに、様々なパンを製造しているメーカーにも着目し、山崎製パンの技術力の高さにも驚きの声を上げている。
全18種類を食べ終え、いよいよNo.1を発表する場面で、2人は「欧風カレーパン」をローソンの1位に選出。しかし、本当の全体1位に選んだ「もっちりとしたパニーニ ハムチーズ」が実はファミリーマートの商品だったというまさかの結末も飛び出した。ローソンのパン選びに迷った際は、このレビューを参考に「もっちり感」を重視した商品や「欧風カレーパン」を手に取ってみるのが正解だ。
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