中島健人の韓国語はなぜ上手い？韓国人YouTuberが絶賛する驚きのコミュ力
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が、「中島健人の韓国語を聞いてみた韓国人の反応」を公開した。動画では、JINが中島健人（ケンティー）の韓国語スキルやコミュニケーション能力を独自の視点でレビューし、その驚異的な語学センスを高く評価している。
JINは、中島の発音や相手への配慮を細かく分析する。「プルダックポックンミョン」の辛さを聞かれた中島が「カルボナーラクラスまで」と答える場面では、曖昧な表現を避け、目安を的確に伝える配慮に「すごい優しい」と感心した。「チャルモッケスムニダ（いただきます）」と挨拶する場面では、日本人の癖が全くないと驚愕し、「一発通過」と絶賛した。
続いて「カウィバウィボ（じゃんけん）」の発音に言及。日本語と韓国語の激音の違いを解説しつつ、中島の韓国語が「ほぼ100％」の完成度だと称賛。「ソリジルロ（声を出して）」というフレーズに至っては、「韓国人より発音が良い」と驚きを隠せない様子を見せた。
単なる発音の良さだけでなく、JINは中島の学習姿勢に注目する。日本語で理解しようとせず「相手の声から真似をしている」と指摘。「相手をよく観察している」と語り、実践的なコミュニケーション能力の高さを独自の視点で解説した。
最後にJINは、「クールで性格が良い」と人間性も含めて称賛し、「これからも応援したい」と語った。外国語を学ぶ際、相手を注意深く観察し、音をそのまま真似るという中島の姿勢は、語学学習における重要なヒントとなりそうだ。
JINは、中島の発音や相手への配慮を細かく分析する。「プルダックポックンミョン」の辛さを聞かれた中島が「カルボナーラクラスまで」と答える場面では、曖昧な表現を避け、目安を的確に伝える配慮に「すごい優しい」と感心した。「チャルモッケスムニダ（いただきます）」と挨拶する場面では、日本人の癖が全くないと驚愕し、「一発通過」と絶賛した。
続いて「カウィバウィボ（じゃんけん）」の発音に言及。日本語と韓国語の激音の違いを解説しつつ、中島の韓国語が「ほぼ100％」の完成度だと称賛。「ソリジルロ（声を出して）」というフレーズに至っては、「韓国人より発音が良い」と驚きを隠せない様子を見せた。
単なる発音の良さだけでなく、JINは中島の学習姿勢に注目する。日本語で理解しようとせず「相手の声から真似をしている」と指摘。「相手をよく観察している」と語り、実践的なコミュニケーション能力の高さを独自の視点で解説した。
最後にJINは、「クールで性格が良い」と人間性も含めて称賛し、「これからも応援したい」と語った。外国語を学ぶ際、相手を注意深く観察し、音をそのまま真似るという中島の姿勢は、語学学習における重要なヒントとなりそうだ。
YouTubeの動画内容
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