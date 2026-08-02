ロバート馬場、材料費140円＆11分でできる「のり塩コーン焼き」 反響相次ぐ「ズボラな私も…」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が7月31日、自身のYouTubeを更新。「材料費140円！外カリ×中ぷちぷち【のり塩コーン焼き】11分でできちゃう缶詰節約レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】材料費140円＆11分でできる「のり塩コーン焼き」レシピ
概要欄では「今回は、夏にぴったりの「のり塩コーン焼き」を作りました。捨てがちな汁も活用し、米粉を使うだけでサクサク食感になりおかずはもちろん、おやつにも喜ばれるレシピですよ。材料費も約140円とお値打ちですので、ぜひ真似してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「フライパンの上で完結してるの嬉しすぎる」「これはおやつになりそう」「ズボラな私も出来そう！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】材料費140円＆11分でできる「のり塩コーン焼き」レシピ
概要欄では「今回は、夏にぴったりの「のり塩コーン焼き」を作りました。捨てがちな汁も活用し、米粉を使うだけでサクサク食感になりおかずはもちろん、おやつにも喜ばれるレシピですよ。材料費も約140円とお値打ちですので、ぜひ真似してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「フライパンの上で完結してるの嬉しすぎる」「これはおやつになりそう」「ズボラな私も出来そう！」などといった感想が相次いで寄せられている。