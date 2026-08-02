「叩かれた女子中学生が泣いていた」満員電車で“杖を振り回す”高齢者が暴走。“屈強な白人男性”が英語で注意した結果…／満員電車のストレス、みんなは何に感じている？迷惑行為ランキングを調べてみた
誰もが疲れ果て、一刻も早く目的地へ着きたいと願う満員電車。そんな余裕のない空間では、ちょっとした揺れやぶつかりが、思いもよらない衝突を招くことがあります。
日本民営鉄道協会の「2025年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、新たに設けられた「扉付近での滞留」がいきなり4位（27.6％）にランクイン。混雑にまつわる項目が軒並み上位に並び、車内マナーへのストレスは今なお根深いものであることがうかがえます。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、遅延で普段以上に混み合った車内で、杖を振るう高齢男性の“暴走”を目撃した男性の話。乗客たちが誰も止められないなか、意外な人物が声を上げることになります。
記事の後半では、同じ日本民営鉄道協会の調査から見えてくる「混雑時のマナー」のリアルな数字もご紹介します。電車のトラブルは、決して他人事ではないのかもしれません。
＊ ＊ ＊
◆満員電車内でなぜか悲鳴が…
満員電車は誰もが嫌だと思うもの。そんなストレスフルな状況は、時に人をおかしな行動に駆り立ててしまうのかもしれない。
首都圏でも有数の満員電車で通勤している沢橋雄介さん（仮名・35歳）は、電車内で危険人物に遭遇したことが今でも忘れられないという。
「思い出しただけで、怒りと自分の不甲斐なさで本当に嫌な気持ちになります。15年近く満員電車で通勤していますが、間違いなく一番嫌な経験でした」
沢橋さんが乗り込む朝の通勤電車は、普段はさほど混まないのだが、その日は様子が違っていた。
「普段は空いているというほどではありませんが、隣の人と密着するようなことはないぐらいの乗車率なんです。でも、その時は踏切の故障か何かで遅延していて、乗り込んだ時には、あふれんばかりに人が乗っている状態でした」
いつもならば過ごしやすいベンチシート前の席に立つところだが、その日は到底そこまで行ける状態ではなく、一番混み合うドア前のエリアで苦悶することになった。
「駅に停まるたびに満員の電車にさらに乗客が乗ってくる状態で、本当に苦しい状態でした。あまりの混雑でスマホを見ることもできずにいると、すぐ近くから悲鳴が聞こえてきたんです」
◆高齢者が杖で女性の後頭部を…
声を上げたのは、沢橋さんの隣に立っていた女性だった。
「どうしたんだろうと思って見ると、背後を気にしているようでした。首をひねって見てみると、女性の後頭部に棒のようなものが当たるところが見えたんです」
棒の正体は70代ぐらいの男性が手にしている杖だとわかった。
「混み合う車内で偶然当たってしまったんだろうと思ったんですが、違っていたんです。その高齢者は女性の後頭部を杖の柄の部分でコツコツと叩いていたんです。高齢者は『押すんじゃない！』と怒鳴っていて、混雑に押されることにキレているようでした」
女性は「押されるんです！」と反論したが、頭に血が上った高齢者は「いいから押すんじゃない！」とまるで意に介さず怒鳴り散らしていたという。
◆もたれかかってきた乗客を誰彼構わず攻撃
「電車がカーブを曲がると、カーブに合わせて車内の人混みも揺さぶられて、その度に高齢者は文句を言いながら周囲の人間を手当たり次第に攻撃していました。揺れて高齢者にもたれかかる人間がいると、誰かれ構わず杖の柄で攻撃するんです」
大学生と思われる男性や中年男性が高齢者の杖の餌食に。
「満員電車に乗った経験がないのか、高齢者はキレ散らかしていてバーサーカー状態でした。寄りかかってくる人間がいると、狂ったように攻撃してくるので誰も止められず危険な感じでしたね」
日本民営鉄道協会の「2025年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、新たに設けられた「扉付近での滞留」がいきなり4位（27.6％）にランクイン。混雑にまつわる項目が軒並み上位に並び、車内マナーへのストレスは今なお根深いものであることがうかがえます。
記事の後半では、同じ日本民営鉄道協会の調査から見えてくる「混雑時のマナー」のリアルな数字もご紹介します。電車のトラブルは、決して他人事ではないのかもしれません。
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◆満員電車内でなぜか悲鳴が…
満員電車は誰もが嫌だと思うもの。そんなストレスフルな状況は、時に人をおかしな行動に駆り立ててしまうのかもしれない。
首都圏でも有数の満員電車で通勤している沢橋雄介さん（仮名・35歳）は、電車内で危険人物に遭遇したことが今でも忘れられないという。
「思い出しただけで、怒りと自分の不甲斐なさで本当に嫌な気持ちになります。15年近く満員電車で通勤していますが、間違いなく一番嫌な経験でした」
沢橋さんが乗り込む朝の通勤電車は、普段はさほど混まないのだが、その日は様子が違っていた。
「普段は空いているというほどではありませんが、隣の人と密着するようなことはないぐらいの乗車率なんです。でも、その時は踏切の故障か何かで遅延していて、乗り込んだ時には、あふれんばかりに人が乗っている状態でした」
いつもならば過ごしやすいベンチシート前の席に立つところだが、その日は到底そこまで行ける状態ではなく、一番混み合うドア前のエリアで苦悶することになった。
「駅に停まるたびに満員の電車にさらに乗客が乗ってくる状態で、本当に苦しい状態でした。あまりの混雑でスマホを見ることもできずにいると、すぐ近くから悲鳴が聞こえてきたんです」
◆高齢者が杖で女性の後頭部を…
声を上げたのは、沢橋さんの隣に立っていた女性だった。
「どうしたんだろうと思って見ると、背後を気にしているようでした。首をひねって見てみると、女性の後頭部に棒のようなものが当たるところが見えたんです」
棒の正体は70代ぐらいの男性が手にしている杖だとわかった。
「混み合う車内で偶然当たってしまったんだろうと思ったんですが、違っていたんです。その高齢者は女性の後頭部を杖の柄の部分でコツコツと叩いていたんです。高齢者は『押すんじゃない！』と怒鳴っていて、混雑に押されることにキレているようでした」
女性は「押されるんです！」と反論したが、頭に血が上った高齢者は「いいから押すんじゃない！」とまるで意に介さず怒鳴り散らしていたという。
◆もたれかかってきた乗客を誰彼構わず攻撃
「電車がカーブを曲がると、カーブに合わせて車内の人混みも揺さぶられて、その度に高齢者は文句を言いながら周囲の人間を手当たり次第に攻撃していました。揺れて高齢者にもたれかかる人間がいると、誰かれ構わず杖の柄で攻撃するんです」
大学生と思われる男性や中年男性が高齢者の杖の餌食に。
「満員電車に乗った経験がないのか、高齢者はキレ散らかしていてバーサーカー状態でした。寄りかかってくる人間がいると、狂ったように攻撃してくるので誰も止められず危険な感じでしたね」