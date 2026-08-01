NBAのクリッパーズに移籍した八村塁選手が1日、自身の公式YouTubeチャンネル「BLACK SAMURAI / RUI HACHIMURA」を更新。「日本代表に戻ってまた日本のバスケのために頑張っていきたいなと思っています」と語りました。

パリ五輪以来約2年、代表活動から遠ざかっていた八村選手。日本代表への思いについて、「国やチームによって、バスケというのは大事な時期というのは絶対あると思うんですね。河村（勇輝）君も含めてNBAでも頑張っている日本選手もいっぱい増えてきているので、そういうのも含めて今黄金時代だと思っているので、そこを無駄にしてはいけないと思いました。自分もその一員として日本のバスケのために頑張っていきたいと思います」と語りました。

八村選手が目指す日本代表については「子どもたちが憧れる団体にしていきたい。『ああいうチームの一員になりたい』とか、そういう憧れで僕も上に行きたいと思ってたので、僕もそこを意識しながらやっていきたいなと思います。僕もその一人としてそういう影響を与えられるように、日本のバスケの強さとか強みを出しながらやっていきたいと思います」と話しました。