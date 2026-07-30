乃木坂46の元メンバーでタレントの山崎怜奈さん（29）が、第1子の妊娠を発表しました。

【映像】山崎怜奈の近影

山崎さんは7月30日、自身のXを更新し、「この度、新しい命を授かっておりますことをご報告申し上げます。今後の活動に関しましては、心身の健康を第一に、真摯に取り組ませていただく所存です。

妊娠を公表するかどうか、悩みました。お仕事に励むためにも、一人の生活者として安心して暮らしていける環境を大切にしていきたいと考えているからです。しかしながら、座長を務めている生放送の帯番組を始め、今後いくつかのレギュラー番組をお休みする期間をいただくため、公表に至りました。

今後も皆様にお伝えすべきことがございましたら、責任を持てる言葉で、体調を見ながら、安心してお話しできる状況でご報告させていただきます。

日頃より皆様のお支えに助けられておりますが、これからはますます多くの方のお力をお借りして生きることになりそうです。休業前、そして復帰後も、また一緒に働きたいと皆様に思っていただけるよう誠実に精進してまいります。

応援してくださっている皆様への感謝を胸に、一日一日を穏やかに大切に過ごし、復帰後にはしっかりと恩返しができるよう歩んでまいりますので、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますとともに、温かく見守っていただけますと幸いです。」とつづっています。

山崎さんの報告にファンからは、「えーーーーーー!!マジか!!!れなち、母になる…！」「妊娠！相手誰？」「結婚してたっけ」「まずは体調優先でゆっくり休んでください」など、様々なコメントが寄せられています。

山崎さんは、2013年3月に乃木坂46の2期生オーディションに合格し、研究生という形で活動をスタート。2015年2月に正規メンバーに昇格し、2022年7月にグループを卒業していました。

卒業後は、コメンテーターやラジオ番組のパーソナリティーなど、マルチに活躍してきました。（『ABEMA NEWS』より）