秋田書店のウェブ漫画サイト「チャンピオンクロス」で連載中の漫画「負けヒロインを勝たせたい！！」の公式Xは2026年7月23日、「出版社の信頼関係の構築が難しくなったため」として、同日の更新で連載を中止するとともに、26年末で配信・出版停止すると発表した。また、作画のタツワイプさんのXで、タツワイプさんと原作の那珂山みちるさんの連名で、詳細な経緯を説明した。秋田書店はJ-CASTニュースの取材に対して、配信・出版停止の事実は認めたものの、その経緯は明らかにしなかった。

「負けヒロインを勝たせたい！！」他2作が配信・出版停止へ

「負けヒロインを勝たせたい！！」は25年8月21日に「チャンピオンクロス」で連載開始。26年7月23日に第26話が更新された。

公式Xは「本作は今回の更新をもちまして、連載中止および出版停止となります」と報告。26年末に秋田書店との出版契約が終了し、27年1月頃から、同社以外が運営する電子書籍配信サービス「ナンバーナイン」で配信再開を予定しているという。

その理由について、「出版社の信頼関係の構築が難しくなったため、作者の判断により連載および出版停止という決断をいたしました」と説明。読者に向けては、「このようなご報告となってしまいましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同日、タツワイプさんはXで、タツワイプさんと那珂山さんの連名で詳細な経緯を投稿。

投稿によると、前担当編集者との間で、「ネーム確認や表紙確認の遅れによって作業進行に支障が出ることが度重なる」「提出した表紙イラストとは異なるイラストで表紙デザインが提出される」「他社取引先との連絡の遅延や不備」「打ち合わせが十分に機能せず作画担当と原作担当のみで物語制作を進める状況が続いた」といったトラブルがあり、改善を要請したものの改善されない状況が続き、担当編集が変更になったとした。

一方、タツワイプさんらは前担当編集に「1巻発売後の売上次第では今後の展開を巻くので売上は正確に教えてほしい」と伝えており、1巻発売後1か月のタイミングで「売上が好調なので、5巻で終わることはまずないと思います」と伝えられていたという。

しかしその後、「初月売上は『好調』と言えるようなものではなく」、2巻の売上次第では5巻で終了する可能性があることも判明したという。

そのため、編集長同席のもと話し合いを予定していたが、「前担当編集は編集長の判断で離席をさせたと伝えられました。事前の通達なく、話し合いの当事者である前担当編集を離席させるという対応も含め、秋田書店との信頼関係の構築が難しいと判断いたしました」と説明。

タツワイプさんは、「負けヒロインを勝たせたい！！」1、2巻、ならびに3巻以降の単話配信のほか、那珂山さんの「はぐれ勇者の異世界バイブル」1〜5巻、タツワイプさんの「玉森部長の妄想はとまらない」1〜9巻についても、26年末で配信・出版停止するとした。

秋田書店は24日、J-CASTニュースの取材に、「負けヒロインを勝たせたい！！」の連載中止と、3作品の配信・出版停止について、事実だと認めた。

タツワイプさんが投稿した出版停止の経緯やトラブルについては、「大変恐れ入りますが、これらのご質問について弊社からお答えできることはございません」とした。