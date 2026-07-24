SABU監督、初のベネチアへ 台湾・日本共同製作『Arrested Memory』出品決定 堤真一、霧島れいかが出演
SABU監督の最新作『Arrested Memory（原題）』が、イタリアで現地時間9月2日〜12日に開催される「第83回ベネチア国際映画祭」のアウト・オブ・コンペティション部門に正式出品されることが決定した。
【画像】SABU監督
同部門は、巨匠の新作や優れたエンターテインメント作品が上映される部門。近年では北野武監督『Broken Rage』（2024年）、黒沢清監督『Cloud クラウド』（2024年）、細田守監督『果てしなきスカーレット』（2025年）が選出されており、上映にあわせてレッドカーペットも開催される。
SABU監督にとってベネチア国際映画祭への出品は初めて。これまで『天の茶助』『Mr.Long ミスター・ロン』がベルリン国際映画祭コンペティション部門に選出されるなど、海外でも高い評価を受けてきた。
今回の作品は、SABU監督にとって20本目の長編劇映画。全編を台湾で撮影した台湾・日本共同製作作品。ある事件のショックで健忘症を発症した敏腕刑事が、記憶障害に苦しみながら誘拐事件を追うサスペンス・エンターテインメントとなっている。
主人公の刑事を演じるのは、『モンガに散る』『我、邪で邪を制す』などで知られる台湾の人気俳優イーサン・ルアン。共演には台湾のムーン・リー、シェ・インシュエンのほか、SABU作品の常連である堤真一、『ドライブ・マイ・カー』の霧島れいかも名を連ねる。
出品決定を受け、SABU監督は「人生は不条理で残酷だ。何度も失い、壊され、ついには消え去ってしまう多くの物の中で、最後に残るのは愛とユーモアだと願い続けて映画を作っています」とコメント。
続けて、「今回もうまくいったんじゃないかなぁ〜…と思っていたらベネチアからの招待！これは間違いなく上手くいったに違いない。台湾のスタッフ・キャストの皆さんに、心から感謝しています！」と喜びを語った。
『Arrested Memory（原題）』は、2027年に東京テアトル配給で日本公開予定。
【画像】SABU監督
同部門は、巨匠の新作や優れたエンターテインメント作品が上映される部門。近年では北野武監督『Broken Rage』（2024年）、黒沢清監督『Cloud クラウド』（2024年）、細田守監督『果てしなきスカーレット』（2025年）が選出されており、上映にあわせてレッドカーペットも開催される。
今回の作品は、SABU監督にとって20本目の長編劇映画。全編を台湾で撮影した台湾・日本共同製作作品。ある事件のショックで健忘症を発症した敏腕刑事が、記憶障害に苦しみながら誘拐事件を追うサスペンス・エンターテインメントとなっている。
主人公の刑事を演じるのは、『モンガに散る』『我、邪で邪を制す』などで知られる台湾の人気俳優イーサン・ルアン。共演には台湾のムーン・リー、シェ・インシュエンのほか、SABU作品の常連である堤真一、『ドライブ・マイ・カー』の霧島れいかも名を連ねる。
出品決定を受け、SABU監督は「人生は不条理で残酷だ。何度も失い、壊され、ついには消え去ってしまう多くの物の中で、最後に残るのは愛とユーモアだと願い続けて映画を作っています」とコメント。
続けて、「今回もうまくいったんじゃないかなぁ〜…と思っていたらベネチアからの招待！これは間違いなく上手くいったに違いない。台湾のスタッフ・キャストの皆さんに、心から感謝しています！」と喜びを語った。
『Arrested Memory（原題）』は、2027年に東京テアトル配給で日本公開予定。