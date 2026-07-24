『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』2027年春公開決定 19世紀ロンドンで時間を巡る大冒険
「映画ドラえもん」シリーズ46作目となる最新作『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』が、2027年春に公開されることが決定した。あわせて、本作の世界観を描いたスーパーティザー映像とティザービジュアルが解禁された。
【動画】大冒険を予感させるスーパーティザー映像
南極、宝島、月、恐竜の世界、宇宙、そして空に浮かぶ理想郷と、さまざまな場所を舞台に大冒険を繰り広げてきた「映画ドラえもん」シリーズ。最新作の舞台は19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を超え、ちょっと不思議な「時間」をめぐる大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーとなる。
監督を務めるのは、テレビアニメ『ドラえもん』に2020年より携わり、数々のエピソードを手がけてきた森山瑠潮。本作が「映画ドラえもん」シリーズ初参加となる。
森山監督は「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。僕自身、子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています」とコメント。「2027年春、皆さんもドラえもんたちと一緒に蒸気時間車に乗り込んで、夢いっぱいの時間旅行へと出かけましょう！」と呼びかけた。
脚本は、劇団「ヨーロッパ企画」代表で、『サマータイムマシン・ブルース』『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした作品を数多く手がけてきた上田誠が担当。テレビシリーズでは2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当したが、映画シリーズは初参加となる。
上田は「ドラえもんたちと時間旅行に出られるなんて！」と喜びを語り、19世紀ロンドンを舞台に選んだ理由については、「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれた、いわば『時間のふるさと』だからです」と説明。「時間に縛られ、時間に追いかけられがちな毎日ですが、時間はさかのぼることも、追いかけることも、時間の川のほとりで遊ぶこともできます。蒸気時間車に乗って、冒険の旅に出ましょう」と語っている。
公開されたスーパーティザー映像では、「時間」「誰にでも等しく流れているもの」「時が流れるからこそ 未来がある」という言葉とともに、「未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから」という原作にも登場するドラえもんの印象的なせりふが英語ナレーションで流れる。
映像には、「きせかえカメラ」や「タイムマシン」などおなじみのひみつ道具のデッサンが登場するほか、本作の鍵を握る「蒸気時間車」の姿も公開。ラストには、シルクハットとケープを身にまとった19世紀風のドラえもんが姿を現し、新たな冒険への期待を高めている。
あわせて公開されたティザービジュアルには、歯車が並ぶノスタルジックな空間で、蒸気機関車に乗り笑顔で手を振るドラえもんの姿が描かれている。過去と未来をつなぐタイムトラベルを予感させるビジュアルとなっている。19世紀ロンドンを舞台にドラえもんとのび太たちがどのような冒険を繰り広げるのか、続報に注目したい。
【動画】大冒険を予感させるスーパーティザー映像
南極、宝島、月、恐竜の世界、宇宙、そして空に浮かぶ理想郷と、さまざまな場所を舞台に大冒険を繰り広げてきた「映画ドラえもん」シリーズ。最新作の舞台は19世紀のイギリス・ロンドン。ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を超え、ちょっと不思議な「時間」をめぐる大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリーとなる。
森山監督は「蒸気時間車が駆け抜けるのは、胸躍る『蒸気』と『時間』の物語。僕自身、子どものころに初めて『大長編ドラえもん』を読んで、ワクワクドキドキしたあの気持ちに時間旅行して、今この映画を作っています」とコメント。「2027年春、皆さんもドラえもんたちと一緒に蒸気時間車に乗り込んで、夢いっぱいの時間旅行へと出かけましょう！」と呼びかけた。
脚本は、劇団「ヨーロッパ企画」代表で、『サマータイムマシン・ブルース』『曲がれ！スプーン』など、時間やSFをテーマにした作品を数多く手がけてきた上田誠が担当。テレビシリーズでは2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当したが、映画シリーズは初参加となる。
上田は「ドラえもんたちと時間旅行に出られるなんて！」と喜びを語り、19世紀ロンドンを舞台に選んだ理由については、「蒸気機関が発達し、タイムマシンも生まれた、いわば『時間のふるさと』だからです」と説明。「時間に縛られ、時間に追いかけられがちな毎日ですが、時間はさかのぼることも、追いかけることも、時間の川のほとりで遊ぶこともできます。蒸気時間車に乗って、冒険の旅に出ましょう」と語っている。
公開されたスーパーティザー映像では、「時間」「誰にでも等しく流れているもの」「時が流れるからこそ 未来がある」という言葉とともに、「未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから」という原作にも登場するドラえもんの印象的なせりふが英語ナレーションで流れる。
映像には、「きせかえカメラ」や「タイムマシン」などおなじみのひみつ道具のデッサンが登場するほか、本作の鍵を握る「蒸気時間車」の姿も公開。ラストには、シルクハットとケープを身にまとった19世紀風のドラえもんが姿を現し、新たな冒険への期待を高めている。
あわせて公開されたティザービジュアルには、歯車が並ぶノスタルジックな空間で、蒸気機関車に乗り笑顔で手を振るドラえもんの姿が描かれている。過去と未来をつなぐタイムトラベルを予感させるビジュアルとなっている。19世紀ロンドンを舞台にドラえもんとのび太たちがどのような冒険を繰り広げるのか、続報に注目したい。