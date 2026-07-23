物は減ったのにスッキリしないのは「収納を見直してないから」

服の断捨離が進まない人へ！50代独身YouTuberの服の片付けマイルールに学ぶ断捨離術

【執着を手放す】「いつか」じゃない…母が覚悟を決めた大量の布と心の整理|布と毛糸のタワー⑤

【100キロ寄付】母が自分で選んだ“適正量”と未来への選択|布と毛糸のタワー⑥

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。