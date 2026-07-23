甲子園のリアルな雰囲気が丸わかり！「頭だけは勘弁してくれよ」藤浪晋太郎の凱旋登板で盛り上がる阪神戦レポート
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が「【リアルすぎる甲子園応援vlog】藤浪4年ぶり甲子園凱旋！大山への死球でヤジが飛び交うも最後は温かい拍手を送る阪神ファン！チャンテと六甲おろしが地鳴りのように鳴り響く！阪神単独首位！2026/7/22」を公開しました。動画では、トラヤマさんが甲子園球場を訪れ、DeNAの先発として4年ぶりに凱旋した藤浪晋太郎投手の登板試合を現地からレポートしています。
トラヤマさんは藤浪投手の背番号19のユニフォームを身にまとい、球場へ向かいます。スタメン発表でDeNAの先発として藤浪投手の名前がコールされると、甲子園のスタンドからは温かい拍手が沸き起こりました。
試合が始まると、1回裏に藤浪投手が森下翔太選手へインハイのボールゾーンへ投球し、甲子園がどよめく場面も。さらに3回裏、藤浪投手が大山悠輔選手に死球を与えてしまうと、トラヤマさんは「頭だけは勘弁してくれよ藤浪」とこぼします。しかし、5回裏の途中で藤浪投手が交代を告げられマウンドを降りる際には、再びスタンドから大きな拍手が送られました。
試合は両チーム譲らぬ激しい攻防が続きます。6回裏には、近本光司選手の同点タイムリーに続き、大山選手の勝ち越しタイムリーが飛び出し、球場のボルテージは最高潮に達します。7回にDeNAの牧秀悟選手に同点打を浴びるものの、迎えた8回裏に森下選手が犠牲フライを放ち阪神が再逆転。トラヤマさんも思わず「森下 最高！」と歓喜の声を上げました。
最後は中野拓夢選手のファインプレーでゲームセットとなり、阪神が見事に勝利を収めました。球場全体で六甲おろしを大合唱する様子は、まさに現地観戦ならではの醍醐味です。白熱した試合展開と阪神ファンの熱量を、ぜひ動画で体感してみてはいかがでしょうか。
トラヤマさんは藤浪投手の背番号19のユニフォームを身にまとい、球場へ向かいます。スタメン発表でDeNAの先発として藤浪投手の名前がコールされると、甲子園のスタンドからは温かい拍手が沸き起こりました。
試合が始まると、1回裏に藤浪投手が森下翔太選手へインハイのボールゾーンへ投球し、甲子園がどよめく場面も。さらに3回裏、藤浪投手が大山悠輔選手に死球を与えてしまうと、トラヤマさんは「頭だけは勘弁してくれよ藤浪」とこぼします。しかし、5回裏の途中で藤浪投手が交代を告げられマウンドを降りる際には、再びスタンドから大きな拍手が送られました。
試合は両チーム譲らぬ激しい攻防が続きます。6回裏には、近本光司選手の同点タイムリーに続き、大山選手の勝ち越しタイムリーが飛び出し、球場のボルテージは最高潮に達します。7回にDeNAの牧秀悟選手に同点打を浴びるものの、迎えた8回裏に森下選手が犠牲フライを放ち阪神が再逆転。トラヤマさんも思わず「森下 最高！」と歓喜の声を上げました。
最後は中野拓夢選手のファインプレーでゲームセットとなり、阪神が見事に勝利を収めました。球場全体で六甲おろしを大合唱する様子は、まさに現地観戦ならではの醍醐味です。白熱した試合展開と阪神ファンの熱量を、ぜひ動画で体感してみてはいかがでしょうか。
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