7月22日、モデルでタレントの藤田ニコルがInstagramを更新。高級ブランドバッグを購入したことを報告し、ファンから羨望のまなざしが向けられている。

《久しぶりにお買い物した〜》とのみ投稿した藤田は、リボンが結ばれているCHANELの黒い箱からブラウン系の大きめのバッグを取り出し、満足げに微笑むショート動画を公開した。

ファッションライターが言う。

「藤田さんが購入したのは、2026年CHANELのメティエダールコレクションに登場したラージショッピングバッグで、スエードカーフスキンとグレインドカーフスキンを組み合わせた素材が特徴となっています。

税込み価格は約190万円です。ある海外ブランドファッション通販サイトでは、200万円超の価格がついていますね。

藤田さんは、2021年5月に初めてCHANELのバッグを購入したことをSNSで報告し、2022年7月に公開したYouTubeチャンネルでは、このバッグを含めて4点を紹介し、『これからも集めていきたい』とCHANEL愛を語っていました」

コメント欄にはフォロワーから《日頃のご褒美だ〜 とっても素敵》《ママバッグにもピッタリなサイズ感で最高にかわいい》などと称賛の声があがる一方で、

《200万円かぁ…羨ましす》

《世の中のママたちは150万のバッグなんか買えず、150円のチョコが自分への育児のご褒美なんです 笑》

などと羨望の声も寄せられている。芸能記者が言う。

「藤田さんは、2023年、俳優の稲葉友さんと結婚し、2026年5月1日に第1子の女の子を出産しました。育休に入っていたのですが、6月13日にラジオに電話出演。6月24日には自身のXに、パーソナリティを務めるラジオ番組『藤田ニコルのニコイチ』（TBSラジオほか）の収録に参加することを報告し、芸能活動への本格復帰となりました。当面はラジオへの出演のみで、子育て中心の生活を送るようです」

200万円近い高級ブランドバッグを購入した藤田だが、最近、都内の新築分譲マンションの高騰に “恨み節” を炸裂させていた。7月18日放送の『藤田ニコルのニコイチ』で、ゲスト出演したタレントの平野ノラとマイホームの話題になったのだ。

「平野さんは、1年くらい前から『マイホーム（戸建て）にするか』『マンションにするか』を、ご主人ともども本格的に検討しているそうです。

これに藤田さんが反応し、『私、賃貸でやってますけど、マジで買っておけばよかったなって思うくらい、マジで……ヤバい。買っておけばイケたじゃん』と、急激な不動産価格の高騰に驚いていました。

さらに『おかしいですよね。何億。東京なんか全部、億。億でもほっそ〜い（物件）。億なのに……億なのにほっそい』と何度も『億』と『細い』を繰り返し、高額なのに面積が狭いことを嘆いていました。

そして藤田さんは『東京に住む意味って何？ ってとこまでいって。億を払うのであれば、実家もないけど、埼玉で億のほうが、大豪邸（に住める）。子ども走り回れるし』などと声を大きくしていました」（同）

独身時代からしっかりと貯金するなど、堅実で知られる藤田。家を買う前に、とりあえずはお気に入りのCHANELのバッグをゲットしたということか。